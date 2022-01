Yutong Bus zeigt stetiges Wachstum mit einem erwarteten Anstieg des Nettogewinns von 7,87 Millionen US-Dollar auf 23,61 Millionen US-Dollar im Jahr 2021, was einer Steigerung von 10 % bis 30 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht

ZHENGZHOU, China, 21. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA: 600066), ein weltweit führender Hersteller von Nutzfahrzeugen, hat sich gegen den Trend auf dem chinesischen Busmarkt gestellt und sein selbst gestecktes Ziel eines Umsatzwachstums von 0,17 % bis 2021 erreicht. Das Unternehmen produzierte im vergangenen Jahr 42.065 Busse, was einem leichten Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die Busverkäufe 41.828 erreichten, was einem Anstieg von 0,17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für 2021 wird ein Anstieg des Nettogewinns um 7,87 Mio. US$ auf 23,61 Mio. US$ prognostiziert.