Yutong Bus notuje stały wzrost,oczekiwany zysk netto wzrośnie o 7,87 mln USD, do poziomu 23,61 mln USD za 2021 rok, co stanowi przyrost o 10% do 30% rok do roku

ZHENGZHOU, Chiny, 20 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA: 600066), wiodący na świecie producent pojazdów użytkowych, przeciwstawił się trendom na chińskim rynku autobusowym, realizując własne wyzwanie, jakim było osiągnięcie wzrostu przychodów w roku 2021 na poziomie 0,17%. W ubiegłym roku firma wyprodukowała 42065 autobusów, co stanowi niewielki wzrost o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast sprzedaż autobusów osiągnęła poziom 41828, odnotowując wzrost o 0,17% rok do roku. Jednocześnie przewiduje się, że wzrost zysku netto w 2021 roku wyniesie 7,87 mln USD do poziomu 23,61 mln USD.