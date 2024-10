Yutong Elektrische Touringcars Maken Historisch Debuut in Nederland

Een Mijlpaal in Duurzaam Transport voor het Land en een Belangrijke Prestatie voor de Elektrische Touringcarfabrikant Yutong Bus

BUNNIK, Nederland, 21 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (SHA:600066) leverde in september drie T12E elektrische touringcars aan Nederland, waarmee geschiedenis werd geschreven als de eerste volledig elektrische touringcars die in het land worden ingezet. Deze historische introductie sluit aan bij de Nederland inzet voor groen transport. Na zorgvuldige overweging kozen drie lokale touringcarbedrijven voor het T12E-model van Yutong vanwege de uitstekende prestaties, het ruime ontwerp en de verbeterde veiligheidsvoorzieningen.

Yutong Electric Coaches Make Historic Debut in the Netherlands Yutong T12E electric coaches delivered in the Netherlands

De elektrische touringcar T12E heeft een reeks indrukwekkende kenmerken die hem ideaal maken voor zowel stedelijk als langeafstandsvervoer. Een van de belangrijkste eigenschappen is een efficiënte permanente magneet synchrone motor in combinatie met het nieuwste batterijbeheersysteem (BMS), dat een actieradius rijbereik van 350 kilometer biedt onder standaardomstandigheden. Dit lange actieradius maakt de T12E perfect voor uitgebreide reistrajecten en biedt flexibiliteit in verschillende operationele scenario's.

Daarnaast is de T12E ontworpen met ruime opslag in gedachten, met een ruime bagageruimte van 4,5 kubieke meter— genoeg om tot 44 koffers te kunnen vervoeren. Deze royale capaciteit maakt de T12E een praktische keuze voor het vervoeren van passagiers op lange reizen, waarbij zowel comfort als gemak wordt gewaarborgd. Bovendien blijft veiligheid centraal in het ontwerp van Yutong, omdat de touringcar over het Buseye Pro-systeem beschikt. Deze geavanceerde veiligheidssuite biedt zes essentiële functies, zoals waarschuwingen voor aanrijdingen aan de voorkant en rijstrookwaarschuwingen, waardoor een veilige reis voor zowel passagiers als chauffeurs wordt gewaarborgd.

Chauffeurs die het T12E-model al hebben gebruikt, deelden hun positieve ervaringen. "Het is een heel robuust voertuig. Hij rijdt heel soepel op de weg," merkte een chauffeur op. Een ander voegde eraan toe: "Hij is soepel. Het is gemakkelijk te besturen. Het rijdt goed. Ik ben onder de indruk." Deze getuigenissen benadrukken de betrouwbaarheid en het gebruiksvriendelijke ontwerp van de T12E.

Een G roenere, S tillere en Kostenefficiënter Alternatief

Elektrische touringcars zoals de T12E worden steeds populairder bij zowel openbare als particuliere vervoersbedrijven. Een van de belangrijkste voordelen is de vermindering van CO2-uitstoot, wat rechtstreeks bijdraagt aan wereldwijde inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Nu steden wereldwijd zich inzetten om klimaatverandering te bestrijden, is de overstap van dieselvoertuigen naar elektrische alternatieven essentieel om vervuiling tegen te gaan.

Naast hun impact op het milieu bieden elektrische touringcars nog andere voordelen. Ze werken een stuk stiller dan traditionele touringcars en zorgen voor een rustigere en aangenamere reis, vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Bovendien hebben elektrische touringcars lagere operationele kosten. Met minder bewegende delen in elektromotoren zijn de onderhoudsvereisten en het brandstofverbruik minimaal, waardoor ze een economisch verantwoorde investering zijn. Wanneer deze voertuigen worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen, bevorderen ze ook de energie-efficiëntie en ondersteunen ze een duurzamere toekomst voor transport.

Yutong's T oewijding aan I nnovatie en D uurzaamheid

Yutongs levering van elektrische touringcars aan Nederland is slechts één onderdeel van de bredere missie van het bedrijf om duurzame, veilige en intelligente transportoplossingen te bieden. Tot op heden heeft Yutong wereldwijd meer dan 190.000 nieuwe energievoertuigen geleverd, wat het bedrijf tot marktleider in deze sector maakt. Deze voertuigen hebben gezamenlijk meer dan 44 miljard kilometer afgelegd, wat heeft geresulteerd in een besparing van 9,2 miljard liter brandstof en een vermindering van ongeveer 27,24 miljoen ton aan CO 2 -uitstoot— - het equivalent van de aanplant van 140.000 hectare bos.

Dit succes wordt ondersteund door Yutong's voortdurende focus op onderzoek en ontwikkeling. Een goed voorbeeld van deze toewijding is YEA, het eerste specifieke platform voor elektrische voertuigen (EV) in de commerciële voertuigindustrie (CV) dat software en hardware naadloos integreert om te voldoen aan de meest uiteenlopende scenario's voor bussen. De kern van deze technologie wordt gevormd door de C-architectuur en YOS, beide onafhankelijk ontwikkeld door Yutong.

YEA biedt meerwaarde voor klanten:

Meer Economisch: Biedt een actieradius die meer dan 10% langer is dan die van concurrenten en een verlaging van de operationele kosten met 20%, waardoor het een efficiënte en kosteneffectieve oplossing is

Meer Duurzamer: Zorgt voor stabiele, veilige en betrouwbare werking met een uptime tot wel 99% en een batterijlevensduur wan tot 1,5 miljoen kilometer , wat de levensduur van het voertuig aanzienlijk verlengt

Meer Gemak: Biedt intelligente bediening, wat 24/7 betrouwbaarheid en gemoedsrust voor management mogelijk maakt

Naast de T12E heeft Yutong verschillende nieuwe energievoertuigen in zijn portfolio, wat de rol van het bedrijf in het bevorderen van groen transport verder onderstreept. Terwijl het bedrijf zijn aanwezigheid in de nieuwe energiesector blijft uitbreiden, blijft het zich inzetten voor het ondersteunen van de inspanningen van Nederland om een groener transportinfrastructuur te ontwikkelen. Met voortdurende innovaties en een streven naar duurzaamheid is Yutong goed gepositioneerd om de toekomst van elektrische bedrijfsvoertuigen op de wereldmarkten vorm te geven.

Meer details op https://en.yutong.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529260/Weixin_Image_20241012151945.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529261/158078598e6dd7437d846a72bdbbd1d.jpg