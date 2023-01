Yutong notuje udany rok 2022. Firma dostarczyła 888 pojazdów w całości zasilanych energią elektryczną na potrzeby transportu fanów podczas największego na świecie turnieju piłkarskiego

ZHENGZHOU, Chiny, 5 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Yutong Bus („Yutong", SHA: 600066), wiodący globalny producent autobusów elektrycznych, zdobył uznanie Mowasalat, głównego dostawcy usług transportowych w Katarze, za realizację niezawodnych, bezpiecznych i płynnych usług transportowych o zerowej emisji dwutlenku węgla dla fanów największego na świecie turnieju piłkarskiego. Przez 29 dni i nocy, flota licząca 888 pojazdów w całości zasilanych energią elektryczną wraz ze 126 pracownikami Yutong, oferowała całodobowe usługi transportowe, przewożąc ponad 2,6 miliona pasażerów, przy łącznym przebiegu przekraczającym 3 miliony kilometrów.

Rok 2022 był niezwykle udany dla firmy Yutong. Obecnie jest ona najlepiej sprzedającą się na świecie marką autobusów napędzanych nową energią, oferującą w pełni zasilane bateriami autobusy hybrydowe i autobusy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi w ponad 152 krajach i terytoriach świata, z ponad 170 tysiącami autobusów. Przyczyniają się one do zmniejszenia śladu węglowego o ponad 23 miliony ton na całym świecie.

Przy 11 966 sprzedanych pojazdach nowej energii w 2022 roku, Yutong notuje znakomitą sprzedaż. Firma zrealizowała duże zamówienia, m.in. do Kazachstanu - 150 sztuk autobusów miejskich 6116HG, które są wyposażone w najnowocześniejszy system ogrzewania, dzięki czemu nadają się do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach; do Meksyku - 160 autobusów elektrycznych, które umożliwiają realizację potrzeb w zakresie zielonych, bezpiecznych i wygodnych podróży około 102 milionom mieszkańców; oraz do Wielkiej Brytanii - 161 autobusów elektrycznych, które spełniły wysokie standardy rynku europejskiego i które trafiły na całe Wyspy Brytyjskie.

Doskonałe wyniki sprzedaży firmy Yutong wynikają z jej nieustannego ukierunkowania na innowacje technologiczne. Charakteryzujący się minimalistycznym wyglądem elektryczny autobus miejski E11 może poszczycić się dużą pojemnością pasażerską w połączeniu z inteligentnymi systemami bezpieczeństwa, które zapewniają płynną i przyjemną jazdę. Modele E7 i E9 firmy Yutong stanowią bardziej elastyczne rozwiązanie dla podróży miejskich. Charakteryzuje je kompaktowa konstrukcja, która zapewnia większą zwrotność. Wysokiej klasy elektryczne autobusy Yutong T12E i T13E łączą w sobie funkcjonalność i styl. Wyposażono je w ergonomiczną konstrukcję wewnętrzną, wytrzymałą baterię i solidne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które maksymalizują komfort i niezawodność podczas długich podróży.

Yutong podnosi również poprzeczkę dla systemu bezpieczeństwa autobusów elektrycznych poprzez opracowanie opatentowanej technologii YESS, która zapewnia pięciostopniowe rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa obejmujące konstrukcję antykolizyjną pojazdu, system tłumienia ognia w akumulatorze z wykorzystaniem azotu, osłonę termiczną akumulatora, ochronę komponentów pojazdu oraz całodobowy monitoring akumulatora. To wszystko przynosi znaczną poprawę poziomu bezpieczeństwa, zdolności do jazdy w każdych warunkach pogodowych i możliwości adaptacji drogowej swoich e-busów.

