Yutong prend la tête du marché européen des bus électriques en 2022

LONDRES, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Yutong Bus (« Yutong », SHA: 600066), l'un des principaux fabricants mondiaux de bus électriques, s'est placé en tête des ventes de bus électriques en Europe l'année dernière, fort de ses véhicules de haute qualité.

L'entreprise est arrivée en tête d'un classement réalisé par Chatrou CME Solutions Europe, avec 479 bus vendus en Europe en 2022. Ce classement conforte la position de Yutong en tant qu'acteur important l'industrie ultra-compétitive des bus électriques chinois.

Les données de Chatrou CME Solutions montrent que la part de marché des bus zéro émission dans les villes européennes a atteint 30 %. La société néerlandaise de conseil suit depuis longtemps les changements et les tendances sur le marché des véhicules commerciaux fonctionnant aux nouvelles énergies, ce qui fait d'elle une véritable autorité concernant l'état de l'industrie des bus électriques en Europe.

Les ventes européennes de Yutong ont bondi de 58 % en 2022 par rapport à l'année précédente, tandis que sa part de marché est passée de 9,2 % en 2021 à 11,5 % en 2022, ce qui témoigne de la qualité des produits qu'elle a livrés sur le marché. Yutong a vendu ses produits dans le monde entier. Le rapport indique que Yutong est entré sur le marché européen en 2018 et a exporté un total de plus de 2 200 unités dans plus de 15 pays, à savoir la Pologne, le Danemark, la France, la Finlande, la Norvège, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Bulgarie, l'Islande, etc.

La demande européenne pour les bus zéro émission continue d'augmenter avec le besoin de bus hybrides, au gaz naturel et aux énergies alternatives, en plus des bus 100 % électriques. Les bus chinois jouent un rôle de plus en plus important dans la transformation écologique des transports publics en Europe.

Pour assurer le succès de l'entreprise, Yutong a activement mis en avant sa transformation, passant de fabricant de bus à fournisseur de solutions de mobilité verte. Les pays européens s'attachent à promouvoir les transports en commun zéro émission, faisant du modèle « produit + service » de Yutong un choix évident lors de l'achat de véhicules et de solutions de mobilité pour leur marché respectif.

2022 a été une année très fructueuse pour le marché des nouvelles énergies à l'échelle mondiale, et Yutong a pu asseoir sa réputation en matière de produits, de services, de solutions et de technologie. Grâce à ses efforts d'internationalisation, l'entreprise s'est offert une opportunité majeure d'étendre son empreinte à l'étranger de façon continue.

En plus de l'Europe, les bus fonctionnant aux nouvelles énergies de Yutong Bus ont été utilisés dans plus de 20 pays et régions du monde, réalisant de bonnes opérations au Qatar, au Mexique, au Chili, à Singapour, en Australie et dans d'autres pays, développant ainsi les transports publics verts.

