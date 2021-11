Yutong wychodzi z propozycją inicjatywy prowadzącej do osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050, aby pomóc światu zrealizować cele związane z emisją węglową

McGill's i Pelican nawiązują partnerstwo z Yutong, które ma zapewnić transport autobusowy cechujący się zerowym poziomem emisji, począwszy od pierwszego dnia konferencji COP26 w Glasgow.

LONDYN, 2 listopada 2021 r. /PRNewswire/ -- Firma Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA: 600066) opublikowała propozycję dotyczącą osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050 w okresie poprzedzającym konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu ‒ COP26, która odbywa się w terminie od 31 października do 12 listopada w centrum wystawienniczym SEC w Glasgow. Podczas wydarzenia flota pięćdziesięciu pięciu autobusów cechujących się zerową emisją, wyprodukowanych przez firmę Yutong, dołączy do sieci autobusowej w Glasgow, aby zapewnić szybkie i przyjazne dla środowiska połączenia dla mieszkańców. We współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Transportu Publicznego, Pelican Bus & Coach, brytyjskim importerem autobusów i autokarów oraz lokalnymi wiodącymi operatorami transportu publicznego, Yutong poszukuje nowych sposobów oszczędzania energii i redukcji emisji dwutlenku węgla w obszarze transportu publicznego.