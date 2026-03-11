Z3 Technology, LYNRED ATI640 ile Yüksek Performanslı Entegrasyon Sağlayan CIB-ATI640'ı Tanıttı

LINCOLN, Neb., 12 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Z3 Technology, LLC, savunma ve havacılık uygulamaları için güvenilir bir gömülü çözümler sağlayıcısı, bugün LYNRED ATI640 gelişmiş deklanşörsüz termal görüntüleme modülü için CIB-ATI640 Kamera Arayüz Kartının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

LYNRED ATI640 Camera Interface Board

CIB-ATI640, LYNRED ATI640 kameranın arkasına doğrudan monte edilerek hassas mekanik hizalama sağlar. LYNRED ATI640'tan hem LVDS dijital video hem de MIPI CSI-2 çıkışlarını destekleyerek Z3 Çift Kamera Kodlayıcıları veya Tek Kamera Kodlayıcıları ile sorunsuz entegrasyon sağlar. Z3 kodlayıcılar Yapay Zeka Yeteneklerini desteklerken düşük Boyut, Ağırlık ve Güç (SWaP) ile tasarlanmıştır. Bu çok yönlülük, geliştiricilerin gözetleme ve insansız operasyonlar için yapay zeka görevine hazır sistemleri hızla sahaya sürmelerini sağlar.

Z3 Technology, LLC CEO'su Aaron Caldwell, "CIB-ATI640'ın eklenmesi, LYNRED ATI640 kullanıcılarına Z3'ün Mission Ready kamera video kodlayıcı ürünlerini kullanarak termal video verilerini işlemek, analiz etmek, kaydetmek ve yayınlamak için kolaylaştırılmış bir çözüm sağlıyor" dedi.

İnsansız Sistemler için, güç sınırlamaları önemli zorluklar oluşturabilir. CIB-ATI640 kamera arayüz kartı üzerinden bağlanan Z3 Technology'nin düşük SWaP değerine sahip gömülü kodlayıcıları ile geliştiriciler, LYNRED ATI640 kamera kontrollerine tam uzaktan erişim sağlarken aynı zamanda PTZ (kaydırma/eğme/yakınlaştırma) işlevlerini kontrol eden tek ve modern bir bağlantıya sahip olur. Bu entegrasyon, insansız sistemlerin verimli bir şekilde ve minimum güç tüketimiyle çalışmasını sağlar. Bu, uzun süreli insansız operasyonlar için kritik öneme sahiptir.

LYNRED Çekirdek İş Birimi Direktörü Eric Mallet, "CIB-ATI640, ATI640 modülünün gelişmiş gömülü ekosistemlere sorunsuz bir şekilde entegre olmak üzere nasıl tasarlandığını gösteriyor," dedi. "ATI640'ın yüksek performanslı deklanşörsüz termal görüntülemesini Z3 Teknolojisiyle birleştiren sistem geliştiricileri, insansız ve zorlu operasyonel ortamlar için kompakt, göreve hazır termal görüntüleme çözümlerinin dağıtımını hızlandırabilir."

Z3 Technology'nin SD'den 4K'ya Gömülü Kodlayıcıları ve Kamera Çözümleri hakkında daha fazla bilgi için hemen bugün bizimle iletişime geçin. Mevcut seçenekleri keşfetmek için [email protected] adresine e-posta gönderin veya https://z3technology.com/products/oem/ adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Z3 Technology Hakkında

Z3 Technology, LLC, video kodlayıcılar, kod çözücüler ve kamera sistemleri de dahil olmak üzere gömülü çözümler üreten ISO 9001 sertifikalı bir ABD üreticisidir. NDAA uyumlu ürünlerimiz hem görünür hem de termal kamera akış gereksinimlerini destekler. Esnek, düşük güçlü ve göreve hazır tasarımlarıyla Z3'ün gömülü video kodlayıcı çözümleri, insansız, savunma ve havacılık uygulamalarındaki bir sonraki yeniliğinizi güçlendirmek için gereken performansı ve güvenilirliği sağlar.

