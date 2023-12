ZACAPA LANÇA A PRIMEIRA CAMPANHA CRIATIVA GLOBAL "LIPS TO SOUL", REDEFININDO O MUNDO DOS DESTILADOS ESCUROS EM UM MUNDO VIBRANTE

Campanha desperta os sentidos e cria uma conexão profunda com o consumidor

NOVA YORK, 21 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Na exuberante Guatemala, terra natal do Zacapa, repousa a nossa mágica "casa acima das nuvens", o local de envelhecimento do rum Zacapa, a 2.286 metros de altitude. É um lugar onde diversos barris fazem o envelhecimento sob o olhar atento de Lorena Vásquez, uma das poucas mulheres master blenders no mundo dos destilados. Quando Lorena determina que o rum envelheceu com perfeição, barris selecionados à mão são meticulosamente misturados em um blend antes de viajar para Mixco para serem envasados na garrafa curva exclusiva do Zacapa, que é embrulhada com faixas de Petate tecidas à mão por uma comunidade de mais de 700 mulheres.

Zacapa conquista você desde o primeiro gole. É uma viagem sensorial que começa com o sabor delicioso do líquido e vai até a descoberta gradual das histórias e complexidades que criam essa experiência única. Foi esse sentimento de descoberta e elevação que inspirou a primeira campanha criativa global do Zacapa, "Lips to Soul", convidando os consumidores a descobrir um mundo de calor e encantamento. Um mundo que desperta os sentidos e faz você se apaixonar pela experiência líquida premiada e única que só Zacapa oferece.

Evocativo e vibrante, o tom intimista da campanha bilíngue "Lips to Soul" do Zacapa foi criado para responder ao desejo de profundidade que os consumidores desejam no mundo dos itens de luxo. A poesia rítmica atrai os consumidores para um filme altamente sensorial inspirado na paisagem exuberante e idílica da Guatemala. O filme captura cinematograficamente a forma como Zacapa envelhece acima das nuvens, além das mãos das nossas tecelãs trabalhando, representando a importância da comunidade para a essência do Zacapa. A campanha reflete a magia e a história das raízes da marca Zacapa, tecendo uma narrativa vibrante que cria conexões profundas e desperta o sentimento de encantamento e surpresa a cada descoberta.

"Estamos muito animados em compartilhar esta nova campanha global. É um grande momento para nossa marca, em uma época em que o rum ultrapremium e de luxo está impulsionando praticamente todo o crescimento da categoria1," disse Christina Choi, SVP Diageo. "Queríamos explorar o desejo do consumidor por profundidade e dar vida à conexão sensorial instantânea que as pessoas sentem quando experimentam o Zacapa. Acreditamos que não há sensação mais incrível do que se surpreender com experiências que despertam a imaginação e geram encantamento, é isso que buscamos alcançar em 'Lips to Soul'".

Segundo Niamh Burns, chefe global da Zacapa na Diageo: "nossa escolha de gradação de cores, uso de luz e sensibilidade poética em todos os conceitos criativos foi pensada para levar o espectador a uma jornada sensorial. Estamos redefinindo o mundo dos destilados escuros e levando a marca para um espaço ousado e contemporâneo. Nossa missão vai além de apresentar os runs, queremos criar uma experiência imersiva que ressoe com nosso público diversificado no mundo todo".

A campanha "Lips to Soul" foi criada em parceria com a agência criativa de luxo forceMAJEURE, com sede em Nova York, apoiada pela The Whale Productions e dirigida pela premiada cineasta Caroline Koning. A campanha será lançada em mercados do mundo todo, marcando a maior campanha internacional da história da Zacapa. A campanha será apoiada por um mix de marketing robusto incluindo mídia digital out-of-home atraente, TV em mercados seletos, redes sociais pagas (principalmente Facebook e Instagram), RP e eventos.

Zacapa, para sempre seu.

SOBRE O ZACAPA RUM

Criado na Guatemala, o Zacapa Rum é uma obra de arte e uma expressão de paciência, riqueza, qualidade e master blending. Com mais de 39 anos de experiência, a Master Blender do Zacapa, Lorena Vásquez, é uma das poucas mulheres líderes em um setor tradicionalmente dominado por homens. Zacapa No. 23, Zacapa Edición Negra e Zacapa XO estão disponíveis em lojas de bebidas finas, bares e restaurantes no mundo todo. Para mais informações, acesse www.zacaparum.com.

SOBRE A DIAGEO NA

DIAGEO é a empresa de bebidas alcoólicas líder mundial, com uma notável coleção de marcas incluindo os uísques Johnnie Walker, Crown Royal, JεB, Buchanan's, Windsor e Bushmills; as vodcas Smirnoff, Cîroc e Ketel One; as tequilas Casamigos, DeLeon e Don Julio; Captain Morgan, Baileys, Tanqueray e Guinness.

A Diageo está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: DEO) e na bolsa de valores de Londres (LSE: DGE) e seus produtos são vendidos em mais de 180 países no mundo todo.

Para mais informações sobre a Diageo, nossos colaboradores, nossas marcas e nosso desempenho, acesse www.diageo.com. Visite o recurso global de consumo responsável da Diageo, www.DRINKiQ.com, para informações, iniciativas e maneiras de compartilhar as melhores práticas. Siga-nos no Twitter e no Instagram para mais notícias e informações sobre a Diageo North America: @Diageo_NA





















1 Rum ultrapremium +17%, rum de luxo +17,8%, CAGR de 3 anos | Crescimento RSV % [Período: Julho de 2019 a junho de 2020 até julho de 2022 a junho de 2023] (Combinado Nielsen/NABCA)

