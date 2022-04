Zapaterías Candy incorpora estratégia de varejo omnicanal em parceria com Teamwork Commerce

CIDADE DO MÉXICO, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Zapaterías Candy é uma cadeia mexicana de lojas de calçados que faz parte do Grupo Andale, uma empresa com altos padrões de compromisso e qualidade. Atualmente, eles têm mais de 50 lojas, com presença em 10 estados da república mexicana, que operam por meio do software omnicanal da Teamwork Commerce.

Em maio de 2021, a Teamwork Commerce e a Zapaterías Candy lançaram uma nova estratégia omnicanal, incorporando soluções de ponto de venda (PDV), gerenciamento de pedidos (OMS), controle de estoque, CRM e comércio eletrônico.

Alejandro Martínez Álvarez, diretor de operações da Zapaterías Candy, compartilhou sua experiência usando a Teamwork Commerce: "A Zapaterias Candy encontrou na Teamwork Commerce um ótimo aliado, um software de alta tecnologia capaz de se adaptar aos requisitos específicos que precisávamos. Essa solução nos permitiu conectar uma plataforma omnicanal na qual temos todas as informações de nossas lojas para poder tomar decisões melhores. Melhoramos muito os processos internos. A melhor coisa deste sistema é que você continua melhorando sempre."

A Teamwork Commerce é uma solução de gestão de varejo integrada desde a raiz, atendendo às necessidades mais exigentes do setor. A equipe da Candy agora usufrui da tecnologia mais inovadora. E graças ao uso de iPads, eles podem se movimentar por toda a loja para ajudar seus clientes.

A Teamwork Commerce permite que a Zapaterías Candy tenha visibilidade completa do estoque em suas unidades. A plataforma também se comunica com o comércio eletrônico e os Marketplaces para disponibilizar os itens em tempo real. Isso oferece possibilidades infinitas para os clientes, uma vez que permite que os vendedores busquem itens diferentes no estoque e os localizem em outra loja.

Oferecer uma experiência personalizada para o cliente é essencial para a Candy, e é por isso que ela tem uma plataforma de CRM segura que fornece informações para o cliente. Quando um cliente faz sua primeira compra, é feito um cadastro dele no sistema, permitindo que a empresa visualize seus hábitos de compra. Graças ao programa de fidelidade oferecido pela Teamwork Commerce, os clientes geram recompensas que são convertidas em descontos personalizados, oferecendo assim mais oportunidades de vendas.

A Teamwork Commerce é uma solução omnicanal que oferece aos varejistas PDV, OMS, controle de estoque, CRM e dados analíticos. Como parceira líder da Apple, a Teamwork Commerce está em constante evolução e garante o uso de tecnologia de ponta. Os principais varejistas do mundo utilizam a Teamwork Commerce para criar uma experiência omnicanal centrada no cliente e livre de problemas. Para mais informações, acesse www.teamworkcommerce.mx

