Zapewnienie ciągłości działań krytycznych: nowa technologia hybrydowa wypełnia luki w zasięgu sieci szerokopasmowej

Cybertel Bridge przedstawia wbudowaną architekturę hybrydową, w ramach której zintegrowano 5G/LTE MCX i DMR DMO na potrzeby automatycznego przełączania między sieciami; rozwiązanie po raz pierwszy wdrożono w sprawdzonej platformie LM75.

SEUL, Korea Południowa, 17 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Po prezentacji podczas targów Critical Communications World (CCW) 2026 firma Cybertel Bridge oficjalnie przedstawiła dziś technologię Hybrid Communication, zaprojektowaną z myślą o tym, by pomagać zespołom terenowym obsługującym infrastrukturę krytyczną w utrzymywaniu łączności wewnątrz budynków, w obiektach podziemnych, w terenie trudno dostępnym oraz wszędzie tam, gdzie zasięg sieci szerokopasmowej słabnie lub staje się niedostępny.

Cybertel Bridge’s LM75 is a mission-critical hybrid device supporting 5G/LTE, 450 MHz connectivity, and DMR Tier II, enabling automatic switching between MCX and DMR DMO across broadband and off-network environments. Cybertel Bridge’s Hybrid Communication technology integrates broadband Mission Critical Services (MCX) and DMR Direct Mode Operation (DMR DMO), enabling automatic communications continuity as network conditions change.

Pomimo zalet szerokiego zasięgu sieci 450 MHz w złożonych środowiskach terenowych nadal mogą występować lokalne luki w łączności. Cybertel Bridge odpowiada na to wyzwanie, integrując szerokopasmowe usługi łączności krytycznej Mission Critical Services (MCX) oraz DMR DMO w ramach jednej architektury. Zamiast wymagać od personelu terenowego monitorowania siły sygnału lub ręcznej zmiany trybów łączności, system automatycznie zarządza ciągłością komunikacji przy zmieniających się warunkach sieciowych.

Technologia korzysta z wbudowanej architektury hybrydowej (Embedded Hybrid Architecture) firmy Cybertel Bridge, która łączy platformę komórkową opartą na Qualcomm® QCM6490, obsługującą łączność 5G/LTE i 450 MHz, z wbudowanym modułem DMR Tier II. Architektura ta, wdrożona w platformie urządzeń LM75, zapewnia sprzętowy fundament pod zintegrowaną łączność szerokopasmową oraz łączność poza siecią. Ponadto Cybertel Bridge korzysta z bezpośredniego partnerstwa licencyjnego z Qualcomm, które umożliwia głęboką optymalizację na poziomie modemu.

Najważniejsze możliwości technologii Hybrid Communication obejmują:

Dynamic Fallback: automatyczne przechodzenie z łączności z MCX na DMR DMO w przypadku utraty zasięgu szerokopasmowego lub spadku sygnału poniżej wymaganego poziomu.

Dynamic Recovery to MCX: automatyczne przywracanie szerokopasmowej łączności MCX po powrocie stabilnego zasięgu sieci.

Repeater Mode: zapewnia płynną interoperacyjność między grupami DMR DMO i MCX dzięki programowej retransmisji, eliminując potrzebę stosowania dedykowanej infrastruktury sprzętowych przemienników.

„W operacjach terenowych wysokiej wagi liczy się każda sekunda, a personel pierwszej linii nigdy nie powinien musieć martwić się o zasięg radiowy" - powiedział Back San Nam, dyrektor generalny Cybertel Bridge. „Stworzyliśmy tę technologię po to, by całkowicie zdjąć z pracowników pierwszej linii problem łączności i umożliwić im skupienie się na zadaniu oraz bezpieczny powrót do domu".

Mając na koncie już ponad 60 projektów MCX wdrożonych na świecie od 2017 r., Cybertel Bridge cały czas wspiera organizacje odpowiedzialne za łączność krytyczną w sektorach bezpieczeństwa publicznego, transportu i usług komunalnych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na integralność łańcucha dostaw wszystkie urządzenia Cybertel Bridge są w całości produkowane w należących do firmy zakładach w Korei Południowej, co zapewnia ścisłą zgodność z amerykańską ustawą Trade Agreements Act (TAA) oraz pełną kontrolę nad pochodzeniem i bezpieczeństwem cybernetycznym urządzeń.

CYBERTEL BRIDGE

Firma Cybertel Bridge powstała w 2000 r. i zajmuje się opracowywaniem oraz produkcją serwerowych rozwiązań MCX o znaczeniu krytycznym, a także specjalistycznych urządzeń przy wykorzystaniu własnego zaplecza badawczo-rozwojowego, produkcyjnego i kontroli jakości w Seulu. Jako aktywny członek TCCA i 450 Alliance firma zapewnia kompletny ekosystem end-to-end dla łączności krytycznej. Od czasu pionierskiego wdrożenia usług Push-to-Video dla Koreańskich Sił Powietrznych w 2012 r. Cybertel Bridge cały czas dostarcza zaawansowane technologie komunikacyjne na potrzeby dużych projektów infrastruktury krajowej na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cybertel.co.kr/en.