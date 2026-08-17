Zajištění nepřetržitého chodu kritických operací: nová hybridní technologie překlenuje mezery v pokrytí širokopásmovým připojením
News provided byCybertel Bridge
Aug 17, 2026, 04:00 ET
Společnost Cybertel Bridge představuje svou vestavěnou hybridní architekturu, která integruje technologie 5G/LTE MCX a DMR DMO pro automatické přepínání mezi sítěmi a která byla poprvé zavedena do osvědčené platformy LM75.
SOUL, Jižní Korea, 17. srpna 2026 /PRNewswire/ -- V návaznosti na ukázku na veletrhu Svět kritických komunikací (Critical Communications World; CCW) 2026 dnes společnost Cybertel Bridge oficiálně představila svou technologii hybridní komunikace, která je navržena tak, aby pomohla terénním týmům kritické infrastruktury udržovat komunikaci uvnitř budov, v podzemních zařízeních, na odlehlých místech a kdekoli, kde je pokrytí širokopásmovou sítí slabé nebo nedostupné.
I přes výhody velkoplošného pokrytí sítí v pásmu 450 MHz mohou ve složitých terénních podmínkách stále vznikat lokální výpadky komunikace. Společnost Cybertel Bridge řeší tento problém integrací širokopásmových Služeb pro kritické operace (MCX) a technologie DMR DMO (digitální mobilní rádio – provoz v přímém režimu) do jediné architektury. Systém automaticky zajišťuje kontinuitu komunikace v závislosti na změnách síťových podmínek, takže terénní pracovníci nemusí sledovat sílu signálu ani ručně přepínat komunikační režimy.
Tato technologie je založena na vestavěné hybridní architektuře společnosti Cybertel Bridge, která kombinuje mobilní platformu založenou na čipu Qualcomm® QCM6490 podporující připojení 5G/LTE a 450 MHz s vestavěným modulem DMR Tier II. Tato architektura, zavedená v platformě zařízení LM75 této společnosti, poskytuje hardwarový základ pro integrovanou širokopásmovou komunikaci i komunikaci mimo síť. Společnost Cybertel Bridge navíc využívá přímé licenční partnerství se společností Qualcomm, které umožňuje důkladnou optimalizaci na úrovni modemu.
Mezi klíčové funkce technologie Hybrid Communication patří:
- Dynamický přepínací režim: automaticky přepíná komunikaci z MCX na DMR DMO, pokud dojde ke ztrátě širokopásmového pokrytí nebo pokud signál klesne pod požadovanou úroveň.
- Dynamické obnovení na MCX: automaticky obnovuje širokopásmovou komunikaci MCX, jakmile se vrátí stabilní síťové pokrytí.
- Režim opakovače: umožňuje plynulou interoperabilitu mezi skupinami DMR DMO a MCX prostřednictvím softwarového opakování, čímž eliminuje potřebu specializované hardwarové infrastruktury opakovačů.
„Při operacích v terénu, kde jde o život, záleží na každé vteřině a příslušníci v první linii by se nikdy neměli muset obávat o rádiové pokrytí," uvedl Back San Nam, generální ředitel společnosti Cybertel Bridge. „Tuto technologii jsme vyvinuli tak, aby je zcela zbavila starostí s připojením a zajistila, že se budou moci plně soustředit na svůj úkol a vrátit se domů v bezpečí."
Společnost Cybertel Bridge, která od roku 2017 nasadila na celém světě více než 60 projektů MCX, nadále podporuje organizace zajišťující kritickou komunikaci v odvětvích veřejné bezpečnosti, dopravy a veřejných služeb. V reakci na rostoucí poptávku po integritě dodavatelského řetězce jsou všechna zařízení společnosti Cybertel Bridge vyráběna výhradně v jejích vlastních závodech v Jižní Koreji, což zaručuje přísné dodržování zákona o obchodních dohodách (TAA) a spolehlivý původ z hlediska kybernetické bezpečnosti.
O SPOLEČNOSTI CYBERTEL BRIDGE
Společnost Cybertel Bridge, založená v roce 2000, vyvíjí a vyrábí serverová řešení MCX pro kritické aplikace a specializovaná zařízení prostřednictvím vlastních oddělení výzkumu a vývoje, výroby a kontroly kvality v jihokorejském Soulu. Jako aktivní člen organizací TCCA a 450 Alliance poskytuje společnost kompletní, uceleně propojený ekosystém pro kritické komunikace. Od roku 2012, kdy společnost Cybertel Bridge jako první zavedla služby push-to-video (přenos videa jedním stisknutím tlačítka) pro korejské letectvo, dodává pokročilé komunikační technologie pro významné národní infrastrukturní projekty na celém světě. Další informace najdete na stránkách www.cybertel.co.kr/en
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