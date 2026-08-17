Garantir la continuité des opérations critiques : une nouvelle technologie hybride comble les lacunes de la couverture large bande

Cybertel Bridge présente son architecture hybride embarquée, qui intègre les technologies 5G/LTE MCX et DMR DMO pour la commutation automatique entre réseaux, mise en œuvre pour la première fois sur la plateforme LM75, qui a déjà fait ses preuves.

SÉOUL, Corée du Sud, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Suite à sa démonstration lors du salon Critical Communications World (CCW) 2026, Cybertel Bridge a officiellement présenté aujourd'hui sa technologie de communication hybride, conçue pour aider les équipes de terrain chargées des infrastructures critiques à maintenir leurs communications à l'intérieur des bâtiments, dans les installations souterraines, sur les sites isolés et partout où la couverture du réseau large bande devient faible ou inexistante.

Cybertel Bridge’s LM75 is a mission-critical hybrid device supporting 5G/LTE, 450 MHz connectivity, and DMR Tier II, enabling automatic switching between MCX and DMR DMO across broadband and off-network environments. Cybertel Bridge’s Hybrid Communication technology integrates broadband Mission Critical Services (MCX) and DMR Direct Mode Operation (DMR DMO), enabling automatic communications continuity as network conditions change.

Même si les réseaux à 450 MHz offrent l'avantage d'une couverture étendue, des zones sans couverture peuvent tout de même apparaître dans des environnements de terrain complexes. Cybertel Bridge relève ce défi en intégrant les services MCX (Mission Critical Services) à large bande et les technologies DMR DMO au sein d'une architecture unique. Au lieu d'obliger le personnel de terrain à surveiller la puissance du signal ou à changer manuellement de mode de communication, le système assure automatiquement la continuité des communications à mesure que les conditions du réseau évoluent.

Cette technologie repose sur l'architecture hybride embarquée de Cybertel Bridge, qui associe une plateforme cellulaire basée sur le Qualcomm® QCM6490, prenant en charge la connectivité 5G/LTE et 450 MHz, à un module DMR de niveau II intégré. Intégrée à la plateforme de terminaux LM75 de l'entreprise, cette architecture constitue la base matérielle nécessaire aux communications intégrées à large bande et hors réseau. De plus, Cybertel Bridge s'appuie sur un partenariat de licence directe avec Qualcomm pour permettre une optimisation poussée au niveau du modem.

Les principales fonctionnalités de la technologie de communication hybride sont les suivantes :

Basculement dynamique : Bascule automatiquement les communications de MCX vers DMR DMO lorsque la couverture large bande est perdue ou passe en dessous du niveau de signal requis.

Récupération dynamique vers MCX : Rétablit automatiquement les communications MCX haut débit dès que la couverture réseau redevient stable.

Mode répéteur : Permet une interopérabilité transparente entre les groupes DMR DMO et MCX grâce à un relais logiciel, éliminant ainsi le recours à une infrastructure de répéteurs matériels dédiés.

« Dans les opérations de terrain à fort enjeu, chaque seconde compte, et les agents en première ligne ne devraient jamais avoir à se soucier de la couverture radio », a déclaré Back San Nam, PDG de Cybertel Bridge. « Nous avons mis au point cette technologie afin de les décharger totalement des soucis liés à la connectivité, leur permettant ainsi de rester concentrés sur leur mission et de rentrer chez eux en sécurité. »

Avec plus de 60 projets MCX déployés à l'échelle mondiale depuis 2017, Cybertel Bridge continue d'accompagner les organismes chargés des communications critiques dans les secteurs de la sécurité publique, des transports et des services publics. Pour répondre à la demande croissante en matière d'intégrité de la chaîne d'approvisionnement, tous les appareils Cybertel Bridge sont entièrement fabriqués dans ses propres usines en Corée du Sud, ce qui garantit une conformité stricte à la loi sur les accords commerciaux (TAA) et une traçabilité solide en matière de cybersécurité.

À PROPOS DE CYBERTEL BRIDGE

Fondée en 2000, Cybertel Bridge développe et fabrique des solutions de serveurs MCX pour les applications critiques ainsi que des appareils spécialisés grâce à ses activités internes de R&D, de production et de contrôle qualité situés à Séoul, en Corée du Sud. Membre actif de la TCCA et de la 450 Alliance, l'entreprise fournit un écosystème complet de bout en bout dédié aux communications critiques. Depuis qu'elle a lancé les services « Push-to-Video » pour l'armée de l'air coréenne en 2012, Cybertel Bridge a fourni des technologies de communication de pointe pour d'importants projets d'infrastructures nationales à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cybertel.co.kr/en et.