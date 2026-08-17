Обеспечение бесперебойной работы критически важных служб: новая гибридная технология устраняет пробелы в покрытии широкополосной связи

Cybertel Bridge представляет свою встроенную гибридную архитектуру (Embedded Hybrid Architecture), интегрирующую 5G/LTE MCX и DMR DMO для автоматической коммутации сети, впервые реализованную на проверенной платформе LM75.

СЕУЛ, Южная Корея, 17 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- После демонстрации своей разработки на выставке Critical Communications World (CCW) 2026 компания Cybertel Bridge сегодня официально представила свою технологию гибридной связи (Hybrid Communication), призванную помочь выездным группам критически важных инфраструктурных объектов поддерживать связь внутри зданий, подземных сооружений, в удаленных районах и в любых других местах, где покрытие широкополосной сети ослабевает или становится недоступным.

Cybertel Bridge’s LM75 is a mission-critical hybrid device supporting 5G/LTE, 450 MHz connectivity, and DMR Tier II, enabling automatic switching between MCX and DMR DMO across broadband and off-network environments. Cybertel Bridge’s Hybrid Communication technology integrates broadband Mission Critical Services (MCX) and DMR Direct Mode Operation (DMR DMO), enabling automatic communications continuity as network conditions change.

Несмотря на преимущества сетей дипазона 450 МГц с точки зрения широкой зоны покрытия, в условиях эксплуатации на отдельных участках по-прежнему могут возникать зоны отсутствия связи. Cybertel Bridge решает эту проблему путем интеграции широкополосных сервисов критически важной связи Mission Critical Services (MCX) и прямого режима DMR (DMR DMO) в рамках единой архитектуры. Система самостоятельно обеспечивает непрерывность связи при изменении сетевых условий, избавляя сотрудников на местах от необходимости следить за уровнем сигнала или вручную переключать режимы связи.

В основе технологии лежит разработанная Cybertel Bridge встроенная гибридная архитектура (Embedded Hybrid Architecture), объединяющая сотовую платформу Qualcomm® QCM6490 с поддержкой 5G/LTE и подключения в диапазоне 450 МГц со встроенным модулем DMR Tier II. Архитектура, реализованная на платформе LM75 компании, формирует аппаратную основу для интеграции широкополосной связи и связи вне действия сети. Кроме того, Cybertel Bridge напрямую сотрудничает с Qualcomm в рамках лицензионного соглашения, что позволяет проводить глубокую оптимизацию на уровне модема.

Ключевые возможности технологии Hybrid Communication:

Динамический переход на резервный канал (Dynamic Fallback): автоматически переключает связь с MCX на DMR DMO при потере широкополосного покрытия или снижении уровня сигнала ниже необходимого значения.

Динамическое восстановление связи MCX (Dynamic Recovery to MCX): автоматически восстанавливает широкополосную связь MCX после возвращения стабильного сетевого покрытия.

Режим ретранслятора (Repeater Mode): обеспечивает бесперебойное взаимодействие между группами DMR DMO и MCX посредством программной ретрансляции, устраняя необходимость в специализированной аппаратной инфраструктуре ретрансляторов.

«При выполнении ответственных операций на местах важна каждая секунда, и сотрудники передовых подразделений не должны беспокоиться о наличии радиопокрытия, — говорит Бэк Сан Нам (Back San Nam), генеральный директор Cybertel Bridge. — Мы разработали эту технологию, чтобы полностью избавить их от необходимости заботиться о подключении к сети, позволяя сосредоточиться на выполнении своей задачи и благополучно вернуться домой».

С 2017 года Cybertel Bridge реализовала более 60 проектов MCX по всему миру и продолжает предоставлять решения критически важной связи в сфере общественной безопасности, транспорта и коммунальной инфраструктуры. В ответ на растущие требования к надежности и прозрачности цепочки поставок все устройства Cybertel Bridge производятся полностью на собственных предприятиях компании в Южной Корее, что обеспечивает строгое соблюдение Закона о торговых соглашениях США (Trade Agreements Act, TAA) и надежно подтвержденное происхождение компонентов и технологий с точки зрения кибербезопасности.

О КОМПАНИИ CYBERTEL BRIDGE

Основанная в 2000 году, компания Cybertel Bridge разрабатывает и производит серверные решения MCX для критически важной связи и специализированные устройства, располагая собственными подразделениями НИОКР, производства и контроля качества в Сеуле, Южная Корея. Компания является активным участником TCCA и 450 Alliance и предлагает комплексную сквозную экосистему для критически важной связи. С момента внедрения инновационных сервисов Push-to-Video для ВВС Республики Корея в 2012 году Cybertel Bridge поставляет передовые коммуникационные технологии для крупных проектов национальной инфраструктуры по всему миру. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.cybertel.co.kr/en.