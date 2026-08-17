Zabezpečenie neprerušených kritických operácií: Nová hybridná technológia rieši nedostatky v pokrytí širokopásmovým pripojením

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Cybertel Bridge

Aug 17, 2026, 04:00 ET

Spoločnosť Cybertel Bridge predstavuje svoju vstavanú hybridnú architektúru, ktorá integruje 5G/LTE MCX a DMR DMO pre automatické prepínanie sietí, pričom prvýkrát bola implementovaná na osvedčenej platforme LM75.

SOUL, Južná Kórea, 17. august 2026 /PRNewswire/ – Po prezentácii na veľtrhu Critical Communications World (CCW) 2026 dnes spoločnosť Cybertel Bridge oficiálne uviedla na trh svoju hybridnú komunikačnú technológiu, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla tímom kritickej infraštruktúry v teréne udržiavať komunikáciu vo vnútri budov, v podzemných zariadeniach, na vzdialených miestach a všade, kde je pokrytie širokopásmovou sieťou oslabené alebo vôbec nie je k dispozícii.

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Cybertel Bridge’s LM75 is a mission-critical hybrid device supporting 5G/LTE, 450 MHz connectivity, and DMR Tier II, enabling automatic switching between MCX and DMR DMO across broadband and off-network environments.
Cybertel Bridge’s LM75 is a mission-critical hybrid device supporting 5G/LTE, 450 MHz connectivity, and DMR Tier II, enabling automatic switching between MCX and DMR DMO across broadband and off-network environments.
Cybertel Bridge’s Hybrid Communication technology integrates broadband Mission Critical Services (MCX) and DMR Direct Mode Operation (DMR DMO), enabling automatic communications continuity as network conditions change.
Cybertel Bridge’s Hybrid Communication technology integrates broadband Mission Critical Services (MCX) and DMR Direct Mode Operation (DMR DMO), enabling automatic communications continuity as network conditions change.

Aj napriek výhodám pokrytia širokej oblasti, ktoré poskytujú siete s frekvenciou 450 MHz, v zložitých terénnych prostrediach sa môžu vyskytnúť lokálne medzery komunikácie. Cybertel Bridge rieši túto výzvu integráciou širokopásmových služieb Mission Critical Services (MCX) a DMR DMO v rámci jedinej architektúry. Namiesto toho, aby museli pracovníci v teréne monitorovať silu signálu alebo manuálne meniť komunikačné režimy, systém bude automaticky riaiť kontinuitu komunikácie, keď sa podmienky v sieti zmenia.

Technológiu poháňa vstavaná hybridná architektúra Cybertel Bridge, ktorá kombinuje celulárnu platformu založenú na Qualcomm® QCM6490 s podporou 5G/LTE a 450 MHz konektivity so vstavaným modulom DMR Tier II. Architektúra, implementovaná na platforme zariadení LM75 spoločnosti, poskytuje hardvérový základ pre integrovanú širokopásmovú a mimosieťovú komunikáciu. Cybertel Bridge navyše využíva priame licenčné partnerstvo so spoločnosťou Qualcomm, ktoré umožňuje hĺbkovú optimalizáciu na úrovni modemu.

Medzi kľúčové funkcie hybridnej komunikačnej technológie patria:

  • Dynamická záložná verzia: Automaticky prepína komunikáciu z MCX na DMR DMO, keď vypadne širokopásmové pokrytie alebo úroveň signálu klesne pod požadovanú úroveň.
  • Dynamická obnova do MCX: Automaticky obnoví širokopásmovú komunikáciu MCX po obnovení stabilného pokrytia siete.
  • Opakovací režim: Umožňuje plynulú interoperabilitu medzi skupinami DMR DMO a MCX prostredníctvom softvérového opakovania, čím eliminuje potrebu vyhradenej hardvérovej infraštruktúry opakovania.

„Vo vysoko rizikových operáciách v teréne sa počíta každá sekunda a nemalo by sa stať, aby mali dôstojníci v prvej línii obavy o rádiové pokrytie," povedal Back San Nam, generálny riaditeľ spoločnosti Cybertel Bridge. „Túto technológiu sme navrhli tak, aby sme pre nich úplne odstránili bremeno pripojenia a zaistili, že sa môžu sústrediť na svoje poslanie a bezpečne sa vrátiť domov."

S viac ako 60 projektmi MCX nasadenými po celom svete od roku 2017 spoločnosť Cybertel Bridge pokračuje v podpore kritických komunikačných organizácií v sektoroch verejnej bezpečnosti, dopravy a verejných služieb. V reakcii na rastúci dopyt po integrite dodávateľského reťazca sa všetky zariadenia Cybertel Bridge vyrábajú výlučne v jej vlastných závodoch v Južnej Kórei, čo zaisťuje prísne dodržiavanie zákona o obchodných dohodách (TAA) a spoľahlivosť kybernetickej bezpečnosti.

O SPOLOČNOSTI CYBERTEL BRIDGE

Spoločnosť Cybertel Bridge, založená v roku 2000, vyvíja a vyrába kritické serverové riešenia MCX a špecializované zariadenia prostredníctvom vlastného výskumu a vývoja, výroby a kontroly kvality v juhokórejskom Soule. Spoločnosť, ako aktívny člen TCCA a 450 Alliance, poskytuje kompletný ekosystém pre komplexnú kritickú komunikáciu. Od zavedenia priekopníckych služieb Push-to-Video pre kórejské vzdušné sily v roku 2012 spoločnosť Cybertel Bridge dodáva pokročilé komunikačné technológie pre významné národné infraštruktúrne projekty po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.cybertel.co.kr/en.

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