Zabezpečenie neprerušených kritických operácií: Nová hybridná technológia rieši nedostatky v pokrytí širokopásmovým pripojením
News provided byCybertel Bridge
Aug 17, 2026, 04:00 ET
Spoločnosť Cybertel Bridge predstavuje svoju vstavanú hybridnú architektúru, ktorá integruje 5G/LTE MCX a DMR DMO pre automatické prepínanie sietí, pričom prvýkrát bola implementovaná na osvedčenej platforme LM75.
SOUL, Južná Kórea, 17. august 2026 /PRNewswire/ – Po prezentácii na veľtrhu Critical Communications World (CCW) 2026 dnes spoločnosť Cybertel Bridge oficiálne uviedla na trh svoju hybridnú komunikačnú technológiu, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla tímom kritickej infraštruktúry v teréne udržiavať komunikáciu vo vnútri budov, v podzemných zariadeniach, na vzdialených miestach a všade, kde je pokrytie širokopásmovou sieťou oslabené alebo vôbec nie je k dispozícii.
Aj napriek výhodám pokrytia širokej oblasti, ktoré poskytujú siete s frekvenciou 450 MHz, v zložitých terénnych prostrediach sa môžu vyskytnúť lokálne medzery komunikácie. Cybertel Bridge rieši túto výzvu integráciou širokopásmových služieb Mission Critical Services (MCX) a DMR DMO v rámci jedinej architektúry. Namiesto toho, aby museli pracovníci v teréne monitorovať silu signálu alebo manuálne meniť komunikačné režimy, systém bude automaticky riaiť kontinuitu komunikácie, keď sa podmienky v sieti zmenia.
Technológiu poháňa vstavaná hybridná architektúra Cybertel Bridge, ktorá kombinuje celulárnu platformu založenú na Qualcomm® QCM6490 s podporou 5G/LTE a 450 MHz konektivity so vstavaným modulom DMR Tier II. Architektúra, implementovaná na platforme zariadení LM75 spoločnosti, poskytuje hardvérový základ pre integrovanú širokopásmovú a mimosieťovú komunikáciu. Cybertel Bridge navyše využíva priame licenčné partnerstvo so spoločnosťou Qualcomm, ktoré umožňuje hĺbkovú optimalizáciu na úrovni modemu.
Medzi kľúčové funkcie hybridnej komunikačnej technológie patria:
- Dynamická záložná verzia: Automaticky prepína komunikáciu z MCX na DMR DMO, keď vypadne širokopásmové pokrytie alebo úroveň signálu klesne pod požadovanú úroveň.
- Dynamická obnova do MCX: Automaticky obnoví širokopásmovú komunikáciu MCX po obnovení stabilného pokrytia siete.
- Opakovací režim: Umožňuje plynulú interoperabilitu medzi skupinami DMR DMO a MCX prostredníctvom softvérového opakovania, čím eliminuje potrebu vyhradenej hardvérovej infraštruktúry opakovania.
„Vo vysoko rizikových operáciách v teréne sa počíta každá sekunda a nemalo by sa stať, aby mali dôstojníci v prvej línii obavy o rádiové pokrytie," povedal Back San Nam, generálny riaditeľ spoločnosti Cybertel Bridge. „Túto technológiu sme navrhli tak, aby sme pre nich úplne odstránili bremeno pripojenia a zaistili, že sa môžu sústrediť na svoje poslanie a bezpečne sa vrátiť domov."
S viac ako 60 projektmi MCX nasadenými po celom svete od roku 2017 spoločnosť Cybertel Bridge pokračuje v podpore kritických komunikačných organizácií v sektoroch verejnej bezpečnosti, dopravy a verejných služieb. V reakcii na rastúci dopyt po integrite dodávateľského reťazca sa všetky zariadenia Cybertel Bridge vyrábajú výlučne v jej vlastných závodoch v Južnej Kórei, čo zaisťuje prísne dodržiavanie zákona o obchodných dohodách (TAA) a spoľahlivosť kybernetickej bezpečnosti.
O SPOLOČNOSTI CYBERTEL BRIDGE
Spoločnosť Cybertel Bridge, založená v roku 2000, vyvíja a vyrába kritické serverové riešenia MCX a špecializované zariadenia prostredníctvom vlastného výskumu a vývoja, výroby a kontroly kvality v juhokórejskom Soule. Spoločnosť, ako aktívny člen TCCA a 450 Alliance, poskytuje kompletný ekosystém pre komplexnú kritickú komunikáciu. Od zavedenia priekopníckych služieb Push-to-Video pre kórejské vzdušné sily v roku 2012 spoločnosť Cybertel Bridge dodáva pokročilé komunikačné technológie pre významné národné infraštruktúrne projekty po celom svete. Viac informácií nájdete na stránke www.cybertel.co.kr/en.
Share this article