Zásadní úspěch v oblasti udržitelnosti: společnost Belvedere dokončila zařízení na zachycování biomasy

Významná platforma nazvaná Vyrobeno spolu s přírodou byla představena v roce 2020 a pevně ukotvila značku ve využívání přírodních postupů. Klade si totiž za cíl ukázat, že v nové éře ohleduplnosti, kdy se spotřebitelé více než kdy jindy zajímají o to, co konzumují, se Belvedere vyrábí z polského žita a čištěné vody a následně se mistrovsky zpracovává destilací ohněm do podoby výjimečné vodky plné chuti a charakteru. Stejně důležité pro Belvedere je to, jak se lidé chovají ke krajině, a proto se zavázala pečovat o půdu a krajinu, kterou sdílíme, což dokládá otevření tohoto zařízení na zachycování biomasy v lihovaru.

S výhledem do budoucna podniká značka odvážné kroky v oblasti ochrany životního prostředí ve snaze zachovat oblasti, z nichž žito pochází, a zavádí nové odpovědné obchodní postupy a inovativní ekologické iniciativy. Tyto ambice se týkají různých témat a stojí za nimi více než deset let akademického výzkumu metod a realizace a zaměření na řešení, která dokazují, že lepší podnikání znamená lepší svět v rámci podpory ekosystémů, zmírňování dopadů na klima a zapojení společnosti.

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Belvedere Vodka Rodney Williams komentoval slavnostní otevření zařízení na zpracování biomasy slovy: „Jedno čínské přísloví říká, že na začátku 1000 mil dlouhé cesty je jeden krok. Víme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom naplnil naše ambice v oblasti péče o krajinu, kterou sdílíme, o ochrany ekosystémů a biologické rozmanitosti, na nichž jsme závislí. Toto nové zařízení na zpracování biomasy představuje významný krok (či opravdový skok) vpřed k tomu, aby společnost Belvedere naplnila své přesvědčení, že lepší obchodní postupy znamenají lepší svět," pokračoval Williams a dodal, že „na tyto úspěchy navazujeme tím, že si nastavujeme ještě vyšší laťku a do roku 2025 se zavazujeme splnit osm závazků v oblasti udržitelnosti."

Mezi 8 závazků patří:

Přechod na bio zemědělství: Od roku 2020 začala společnost Belvedere nakupovat bio suroviny pro všechny budoucí inovace a od roku 2021 všechny nové výrobky odrážejí tento nový standard. Od roku 2023 začne značka přecházet výhradně k ekologickému zemědělství.

Obnova krajiny: Společnost Belvedere v současné době pracuje na programu regenerace půdy, který bude spuštěn v Polsku a jehož cílem je chránit přírodní charakter zemědělských oblastí.

Společnost Belvedere v současné době pracuje na programu regenerace půdy, který bude spuštěn v Polsku a jehož cílem je chránit přírodní charakter zemědělských oblastí. Snížení plýtvání vodou: Cílem je snížit plýtvání vodou o 40 %, což do roku 2024 přispěje k celkovému snížení spotřeby vody ze studní o 27 %.

Řešení obnovitelných zdrojů energie : Kromě kroků v zařízení na zachycování biomasy pracuje společnost Belvedere na instalaci doplňkového solárního zařízení ve svém lihovaru do roku 2023.

Kromě kroků v zařízení na zachycování biomasy pracuje společnost Belvedere na instalaci doplňkového solárního zařízení ve svém lihovaru do roku 2023. Udržitelné balení: Společnost Belvedere eliminovala 95 % jednorázových plastů a začala zavádět ekologický design u všech nových výrobků a materiálů pro prodejní místa.. Společnost Belvedere se zavázala do roku 2025 dále snížit používání plastů o 50 %, zvýšit používání recyklovaných plastů o 50 % a zvýšit používání recyklovaného skla.

Zpětné získávání odpadního tepla z vedlejšího produktu: Do roku 2022 chce společnost Belvedere přeměnit vedlejší produkt destilace na palivo. Zároveň značka pracuje na plánu využití odpadního tepla opětovným využitím spalin, což povede ke snížení spotřeby energie kotelny o 20 % do roku 2021.

Do roku 2022 chce společnost Belvedere přeměnit vedlejší produkt destilace na palivo. Zároveň značka pracuje na plánu využití odpadního tepla opětovným využitím spalin, což povede ke snížení spotřeby energie kotelny o 20 % do roku 2021. Spolupráce s místními komunitami na podpoře a dodávkách zelené energie: společnost pracuje na plánu zásobování městské energetické sítě zelenou energií vyrobenou ve vlastní režii od roku 2025. Zároveň pomůže svým zemědělským partnerům přejít ze 100% na 0% závislost na uhlí díky novému plánu využití obnovitelných zdrojů energie, který bude přímo na místě realizován do roku 2025.

Využití spolupráce s nevládními organizacemi a univerzitami pro větší ochranu vody a efektivitu :

: Pokračovat ve financování Nadace na ochranu životního prostředí: Chránit přírodní prostředí místní řeky Pisia-Gągolina vypracováním plánu ochrany a obnovy, který se bude realizovat od roku 2022.

Chránit přírodní prostředí místní řeky Pisia-Gągolina vypracováním plánu ochrany a obnovy, který se bude realizovat od roku 2022.

Dlouhodobá spolupráce s Technickou univerzitou v Lodži a dalšími místními univerzitami: Do roku 2023 společnost Belvedere navrhne nová technická řešení, která dále sníží spotřebu vody.

Plán společnosti Belvedere na využití ekologických a obnovitelných zdrojů energie se připravuje již řadu let. Od roku 2012 do roku 2017 společnost snížila emise CO2 o 42 % díky změně zdrojů paliv. 111 let starý lihovar Belvedere dlouhodobě usiluje o rozvoj polské společnosti v rámci iniciativ na podporu udržitelnosti. Je spoluzakladatelem Nadace pro místní ochranu životního prostředí a polské žitné zrno získává pouze z místních zdrojů, přičemž se snaží udržovat dlouhodobé vztahy pouze s pěti polskými zemědělskými pěstiteli. Spustila také program Ryzí duch (Raw Spirit), který byl zahájen ve spolupráci s Technickou univerzitou v Lodži s cílem podpořit udržitelný růst polského žita.

