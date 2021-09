Zásadný úspech v oblasti udržateľnosti: spoločnosť Belvedere dokončila zariadenie na zachytávanie biomasy

Spoločnosť Belvedere dnes slávnostne otvorila zariadenie na zachytávanie biomasy a oznámila rýchlejší harmonogram znižovania emisií CO2 súvisiaci so spotrebou energie: nové zariadenie začne vyrábať 100% energie z obnoviteľných zdrojov a následne do roku 2022 zníži emisie CO2 súvisiacich so spotrebou energie o 95%.