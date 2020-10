Zefr élargit sa présence mondiale et nomme Ross Nicol, Ultano Kindelan Williams et Kenny Spangberg à la tête des ventes de la zone EMEA

Des spécialistes du secteur rejoignent l'entreprise pour répondre à la demande croissante en matière d'adéquation de la marque dans la région EMEA

LONDRES, 14 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Zefr, la principale plateforme indépendante de données contextuelles pour l'adéquation de la marque sur YouTube et Facebook, a nommé Ross Nicol comme vice-président de la région EMEA, Ultano Kindelan Williams comme directeur commercial de l'Europe du Sud et Kenny Spangberg comme directeur commercial des pays nordiques. Ensemble, ils seront chargés du développement de la croissance et de faire connaître les activités de données contextuelles en pleine expansion de Zefr dans la région EMEA. Nicol est basé à Londres, Spangberg en Suède et Kindelan dirige l'Europe du Sud depuis Madrid.

« Alors que la demande mondiale pour les données contextuelles de Zefr continue de croître en raison de la nécessité de normaliser l'adéquation des marques et des préoccupations plus larges en matière de vie privée, nous devions soutenir cette demande auprès des dirigeants locaux, a déclaré Rich Raddon, co-fondateur et co-directeur général. Nous sommes ravis de disposer de dirigeants dynamiques en les personnes de Ross Nicol, Ultano Kindelan Williams et Kenny Spangberg pour accélérer notre croissance dans la région EMEA. »

À l'échelle mondiale, la plateforme de données contextuelles de Zefr bénéficie aux marques et aux annonceurs et leur permet de normaliser l'adéquation de leur marque sur YouTube et Facebook. Plutôt que de s'appuyer sur des outils hérités comme les mots clés et la sémantique, l'entreprise a construit une approche brevetée Human-in-the-Loop pour l'adéquation de la marque qui combine la cognition humaine avec l'apprentissage automatique. Leurs données contextuelles peuvent être activées dans plus de 46 langues, ce qui est essentiel pour les marques mondiales. Avec cette expansion, ils disposeront de leaders du marché et d'une infrastructure de réussite client pour servir la région EMEA.

« Je me réjouis de mener la plateforme de données contextuelles de Zefr dans la région EMEA à ce moment crucial pour le secteur, a déclaré Nicol. Avec des préoccupations croissantes concernant l'adéquation de la marque sur YouTube et Facebook et la confidentialité avec le RGPD, les données contextuelles de Zefr sont idéales pour les spécialistes du marketing dans la région EMEA. »

Ross Nicol a passé ces dernières années à diriger les efforts de vente de la zone EMEA pour des entreprises mondiales de technologie publicitaire, plus récemment Sharethrough et précédemment Telaria. Basé à Londres, Nicol dirigera la stratégie de croissance de Zefr dans la région EMEA.

Ultano Kindelan Williams rejoint Zefr après avoir travaillé chez Fyber, où il était vice-président des ventes des zones EMEA, APAC et LATAM. Fort de son expérience de directeur commercial mondial, il se concentrera sur l'accélération de la croissance de la plateforme de données contextuelles de Zefr dans les principaux pays du sud de la zone EMEA, notamment l'Espagne et l'Italie. Kindelan Williams a plus d'une dizaine d'années d'expérience dans des rôles de direction des ventes de technologie publicitaire, y compris chez DoubleClick, EyeWonder et Falk Realtime.

Kenny Spangberg arrive chez Zefr après avoir travaillé chez GroupM, l'un des plus grands réseaux de médias au monde, où il a été directeur numérique et chef de produit en Suède. Avant de rejoindre GroupM, Kenny a mené une longue carrière internationale avec des rôles de premier plan dans le secteur de la publicité, en tant que directeur de la région scandinave chez DoubleClick, co-fondateur de Smartclip Nordics, directeur européen chez Spongecell et responsable des programmes internationaux pour Widespace. Basé à Stockholm, Spangberg dirigera les efforts de vente et de stratégie de la région scandinave pour Zefr et soutiendra les efforts plus importants de la zone EMEA.

À propos de Zefr

Zefr est la principale plateforme de données contextuelles qui propose des solutions contextuelles précises et efficaces pour les marques et les agences. Sa plateforme de données contextuelles permet aux marques et aux agences de capturer, d'organiser et d'activer leurs préférences contextuelles et d'adéquation à leur marque pour les supports vidéos et autres. En tant que partenaire officiel du programme de mesure YouTube et partenaire marketing de Facebook, l'entreprise s'appuie sur la technologie brevetée Human-in-the-Loop pour offrir aux marques et aux agences des solutions d'adéquation de marque plus précises et plus granulaires sur des plateformes à grande échelle. L'entreprise a son siège social à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à New York, Chicago, Londres, en Espagne et en Suède. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site : http://zefr.com.

Contact pour les médias

Andrew Serby

Zefr, vice-président principal du marketing

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/557108/ZEFR_Logos_Charcoal_Logo.jpg

Related Links

http://zefr.com



SOURCE Zefr