Zendure dévoile la nouvelle génération de batteries AB1000S/AB2000S, avec des caractéristiques de sécurité améliorées

DÜSSELDORF, Allemagne, 22 août 2024 /PRNewswire/ -- Zendure, une société EnergyTech à croissance rapide, est prête à lancer les nouveaux packs de batteries AB1000S et AB2000S. Ces batteries innovantes sont dotées d'un Système d'extinction des incendies par aérosol qui permet de prévenir les incendies et d'améliorer la sécurité dans le cadre de la gamme de produits SolarFlow. Le « S » contenu dans leur nom signifie « Sécurité ».

Sécurité et stockage innovants avec les batteries AB1000S/AB2000S

Les tout nouveaux AB1000S/AB2000S font partie de la gamme de produits SolarFlow de Zendure et stockent l'énergie solaire générée par les centrales de balcon. Elles ont une capacité de stockage de 960 Wh (AB1000S) et de 1 920 Wh (AB2000S). Jusqu'à quatre batteries peuvent être connectées ensemble pour une capacité de stockage maximale de 7 680 Wh, les batteries AB1000S et AB2000S étant compatibles entre elles.

Les batteries AB1000S/AB2000S intègrent un système intelligent d'extinction des incendies par aérosol. En cas d'incendie, le système d'extinction des incendies par aérosol détecte la surchauffe ou les défauts techniques, tels que les courts-circuits, et éteint automatiquement le feu. Déclenché entre 160 ⁰C et 180 ⁰C, l'agent aérosol solide se transforme en gaz, libérant des particules qui contiennent le feu, sans vapeurs nocives.

Sécurité et performances accrues grâce à la technologie SolarFlow

Grâce à la technologie anti-emballement thermique, le système SolarFlow garantit que les batteries AB1000S/AB2000S maintiennent des températures optimales pendant le fonctionnement, évitant ainsi les incidents de surchauffe. En outre, le système est doté d'un algorithme avancé d'équilibrage au niveau du PACK, qui donne la priorité à la charge des cellules de batterie de faible capacité, évitant ainsi la surdécharge et la surcharge. Cela permet d'équilibrer les cycles de charge et de décharge de toutes les cellules et d'allonger considérablement la durée de vie de la batterie.

Les AB1000S et AB2000S sont également dotées d'un Système de gestion de la batterie (BMS) qui surveille et optimise en permanence les performances de la batterie. Ce système intelligent assure un fonctionnement sûr et stable, en protégeant contre les problèmes potentiels tels que la surchauffe, la surintensité, les courts-circuits, la surtension et la surcharge.

Caractéristiques principales de l'AB1000S/AB2000S en un coup d'œil :

Les premières batteries de stockage solaire avec extinction des incendies par aérosol intégré

La technologie intelligente Anti-Thermal-Runaway Tech prévient les incidents de surchauffe

L'algorithme d'équilibrage au niveau du PACK donne la priorité à la charge des cellules de faible capacité, évitant ainsi la surdécharge et la surcharge

Le Système avancé de gestion de la batterie (BMS)

La technologie innovante d'auto-chauffage de la batterie permet de la recharger à -20 °C en hiver

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des entreprises EnergyTech à la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley, aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux ménages, en faisant progresser les technologies énergétiques les plus récentes. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie sur balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie de tous les jours.

