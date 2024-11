Zentiva obtient environ 85,27 % des droits de vote d'APONTIS PHARMA AG dans le cadre de son offre publique d'achat

FRANCFORT, Allemagne, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Zentiva AG, filiale à 100 % de Zentiva Pharma GmbH, dont le siège social se trouve à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, et qui fait partie du groupe Zentiva (« Zentiva »), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu environ 83,57 % du capital social et environ 85,27 % des droits de vote dans le cadre de son offre publique d'achat volontaire sur APONTIS PHARMA AG (« APONTIS PHARMA ») à l'issue de la période d'acceptation le 21 novembre 2024.

Steffen Saltofte, PDG de Zentiva, a déclaré : « Nous sommes heureux du succès de notre offre publique d'achat. Cette étape marque un grand pas en avant dans notre démarche visant à étendre notre portée et à améliorer notre capacité à fournir des médicaments de haute qualité et abordables aux personnes qui en dépendent chaque jour. Nous nous réjouissons de combiner nos forces et de travailler ensemble dans le cadre d'une structure de propriété unifiée afin de mettre en œuvre notre stratégie à long terme.

Le règlement de l'offre est encore soumis à l'autorisation du contrôle des investissements directs étrangers en Allemagne. Le règlement devrait intervenir en décembre 2024 ou au premier trimestre 2025.

À propos de Zentiva

Zentiva est une plateforme paneuropéenne qui développe, fabrique et fournit des médicaments de haute qualité et abordables à plus de 100 millions de personnes en Europe. Zentiva possède quatre sites de production en propriété exclusive et un vaste réseau de partenaires de production externes afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement. Nous proposons des solutions dans des domaines thérapeutiques clés tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'oncologie, les maladies respiratoires et les troubles du système nerveux central, et nous nous employons à élargir notre portefeuille dans le domaine des soins auto-administrés. L'entreprise, détenue par des fonds d'investissement privés, enregistre une croissance durable à deux chiffres et dispose d'un plan quinquennal ambitieux (organique et inorganique) pour poursuivre sa forte croissance dans toute l'Europe.

Nous sommes une équipe de près de 5 000 talents uniques, unis par notre objectif d'assurer la santé et le bien-être de toutes les générations. Nous voulons que Zentiva soit un endroit où il fait bon travailler, où chacun se sent accueilli et apprécié, et où chacun peut se montrer sous son vrai jour en contribuant au mieux de ses capacités.

Pour plus d'informations sur Zentiva, veuillez consulter www.zentiva.com ou www.zentiva.de.

À propos d'APONTIS PHARMA

APONTIS PHARMA est une entreprise pharmaceutique de premier plan spécialisée dans les combinaisons de pilules individuelles en Allemagne. Les pilules uniques combinent deux à trois principes actifs génériques dans une forme posologique unique administrée une fois par jour. Il a été scientifiquement prouvé que les thérapies à pilule unique augmentent considérablement l'adhésion et améliorent ainsi le pronostic du traitement et la qualité de vie des patients, tout en réduisant les complications, la mortalité et les coûts de traitement. Par conséquent, les combinaisons à pilule unique constituent l'option thérapeutique privilégiée dans de nombreuses directives thérapeutiques internationales, y compris dans l'UE et en Allemagne. Depuis 2013, APONTIS PHARMA développe, promeut et distribue un large portefeuille de combinaisons à pilule unique et d'autres produits pharmaceutiques, avec un accent particulier sur les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, l'hyperlipidémie et la prévention secondaire. Pour de plus amples informations sur APONTIS PHARMA, veuillez consulter le site www.apontis-pharma.de.

Avis important

Cette publication ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente d'actions d'APONTIS PHARMA ou de tout autre titre. L'offre est uniquement faite par la publication du document d'offre publié le 24 octobre 2024, tel que modifié le 19 novembre 2024 (« Document d'offre modifié »), et est exclusivement soumise aux termes et conditions énoncés dans le document d'offre modifié (« Offre »). Il est vivement conseillé aux investisseurs et aux actionnaires d'APONTIS PHARMA de lire attentivement le document d'offre modifié et tous les autres documents pertinents concernant l'offre lorsqu'ils seront disponibles, car ils contiendront des informations importantes. Le document d'offre modifié (en allemand et dans une traduction anglaise non contraignante) contenant les conditions détaillées et d'autres informations sur l'offre est publié, entre autres, sur Internet à l'adresse suivante : www.zentiva-offer.com.

Cette publication peut contenir des déclarations concernant Zentiva, et/ou APONTIS PHARMA et/ou l'une de ses filiales, qui sont ou peuvent être des « déclarations prospectives », c'est-à-dire des déclarations concernant des processus qui se déroulent dans le futur et non dans le passé. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations qui contiennent généralement des mots tels que « chercher », « estimer », « avoir l'intention », « planifier », « croire », « continuer », « sera », « peut », « devrait », « serait », « pourrait », ou d'autres mots ayant une signification similaire. De par leur nature, les déclarations prospectives sont basées sur des attentes, des hypothèses, des estimations et des projections actuelles et impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur et dont beaucoup échappent au contrôle de Zentiva, APONTIS PHARMA et/ou de l'une de ses sociétés affiliées. Zentiva et APONTIS PHARMA vous avertissent que les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de la survenance de ces événements futurs ou des performances futures. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date de la présente annonce. Sauf si la loi applicable l'exige, Zentiva ne s'engage pas à mettre à jour ni à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Les actions d'APONTIS PHARMA n'étant pas admises à la négociation sur un marché organisé au sens de l'article 1 (1) de la loi allemande sur les acquisitions de valeurs mobilières et les offres publiques d'achat (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, « WpÜG »), l'Offre n'est pas soumise à la WpÜG. L'Offre ne fait l'objet d'aucune procédure d'examen ou d'enregistrement de la part d'une autorité de régulation des marchés financiers, que ce soit en République fédérale d'Allemagne ou ailleurs, et n'a pas été approuvée ou recommandée par une telle autorité, y compris par l'autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

L'offre sera mise en œuvre uniquement conformément au droit allemand et à certaines dispositions applicables du droit des valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique. Tout accord conclu à la suite de l'acceptation de l'offre sera régi par les lois de la République fédérale d'Allemagne et devra être interprété conformément à ces lois.

Le Soumissionnaire se réserve le droit d'acquérir d'autres actions APONTIS PHARMA autrement que dans le cadre de la présente Offre, en bourse ou hors bourse, et/ou de conclure des accords d'acquisition correspondants pendant la période d'acceptation. Le Soumissionnaire n'est pas tenu de publier des informations sur ces acquisitions ni d'ajuster le prix de l'offre à la suite de ces acquisitions.

