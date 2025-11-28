Demostrando responsabilidad: Zentiva recibe el prestigioso Premio a la Transparencia ESG 2025

PRAGA, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva, empresa farmacéutica líder europea en genéricos, ha recibido el prestigioso Premio a la Transparencia ESG 2025 de EUPD Group. Este premio reconoce a las empresas que destacan por su claridad, estructura y transparencia en sus informes ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

Los premios se entregaron en la Cumbre ESG 2025, en el marco de la Semana Europea de la Sostenibilidad 2025, organizada por EUPD Group. Este reconocimiento reconoce el esfuerzo de los líderes del sector que han integrado la sostenibilidad en su estrategia empresarial y la comunican con transparencia, de acuerdo con los estándares pertinentes.

Zentiva recibió el reconocimiento de Nivel de Excelencia del Premio a la Transparencia ESG 2025 por su alto grado de claridad, accesibilidad y transparencia en la presentación de informes de sostenibilidad. Esta distinción de Nivel de Excelencia sitúa a Zentiva entre las organizaciones líderes de Europa en cuanto a transparencia en la presentación de sus informes ESG.

La empresa destacó en la presentación de un enfoque de sostenibilidad bien estructurado y estratégicamente fundamentado que incorpora los requisitos europeos vigentes en los procesos de gobernanza y presentación de informes. Además, la divulgación de información climática, incluyendo el uso de electricidad renovable en las plantas de producción europeas y su integración en una estrategia climática más amplia a largo plazo, alcanzó un alto nivel de transparencia. Asimismo, Zentiva ofreció un cálculo completo de la huella de carbono indirecta con una metodología revisada externamente para reforzar la integridad de los datos y explicó con claridad sus estructuras de gobernanza, destacando el papel del Comité de Auditoría en la aprobación de los planes de sostenibilidad. Estos resultados subrayan la determinación de Zentiva de impulsar un cambio positivo para la sociedad y el medio ambiente.

Steffen Klink, director de operaciones de EUPD Group comentó: "Nos enorgullece felicitar a Zentiva por su excepcional compromiso con la comunicación ESG transparente, demostrando claramente su responsabilidad al detallar públicamente los impactos, riesgos y oportunidades relevantes en áreas clave ambientales, sociales y de gobernanza. Esta dedicación al desempeño integral, que incluye ambiciosos objetivos de descarbonización y sólidas políticas globales sobre conducta ética y abastecimiento responsable, establece un referente definitivo para la excelencia en el sector."

Ines Windisch, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Zentiva, comentó: "Estamos verdaderamente orgullosos de recibir este premio por nuestros informes de sostenibilidad. Reconoce un camino que va mucho más allá del simple cumplimiento normativo: se trata de aprender, probar, pilotar y actuar con valentía y transparencia. En Zentiva entendemos que los pequeños pasos pueden generar un gran impacto, y debemos actuar hoy para un futuro sostenible. La sostenibilidad no es solo una responsabilidad; es una oportunidad para que las personas y los socios generen un impacto positivo duradero para las generaciones futuras. Este premio es un hito que nos inspira a seguir adelante".

Acerca de Zentiva

Zentiva ofrece salud y bienestar a todas las generaciones, centrándose en el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos asequibles y de alta calidad a más de 100 millones de personas en más de 30 países de Europa y el resto del mundo. Zentiva cuenta con cuatro plantas de fabricación propias y una amplia red de socios de fabricación externos para garantizar la seguridad del suministro. Zentiva emplea a más de 5.000 talentos únicos, unidos por el compromiso con las personas que dependen de nuestros medicamentos a diario. Visítenos en www.zentiva.com

Acerca del EUPD Group

Desde su fundación en el año 2000, EUPD Group ha desarrollado soluciones innovadoras e integrales para empresas orientadas a la sostenibilidad. Conducimos a las empresas al éxito con nuestros servicios de investigación de mercado basados en datos y consultoría en las áreas de energía, sociedad y ESG. Por un lado, nos hemos especializado en sectores tecnológicos como la energía fotovoltaica, el almacenamiento de energía, las bombas de calor y la electromovilidad, dentro del ámbito de la energía. En el ámbito de la sociedad, también ofrecemos servicios en áreas como la gestión de la salud laboral y la igualdad de oportunidades, mientras que la categoría de ESG se centra en la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, incluyendo la transparencia en la presentación de informes. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser y mantenerse competitivas, a crear un marco de trabajo óptimo y a desarrollar oportunidades de negocio. www.eupd-group.com

Acerca del ESG Transparency Award

El ESG TRANSPARENCY AWARD reconoce a las organizaciones europeas que ya han incorporado conceptos de sostenibilidad con visión de futuro en sus empresas y los comunican de forma transparente mediante un informe de sostenibilidad. Estos pioneros son un modelo a seguir porque transforman el mundo y demuestran que la rentabilidad y la sostenibilidad no son contradicciones, sino estrategias exitosas para un futuro digno. El EUPD Group ha desarrollado el Estándar de Evaluación de la Transparencia ESG para evaluar objetivamente la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad estructural de los informes ESG. Este se basa en las directrices europeas e internacionales más relevantes sobre informes de sostenibilidad y sirve como base metódica del ESG Transparency Award. www.esg-transparency-award.de/en/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5411039/Zentiva_Logo.jpg