Rechenschaftspflicht unter Beweis gestellt: Zentiva erhält renommierten ESG Transparency Award 2025

PRAG, 28. November 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva, ein führendes europäisches Generikaunternehmen, wurde von der EUPD Group mit dem renommierten ESG Transparency Award 2025 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung würdigt Unternehmen, die sich durch Klarheit, Struktur und Transparenz in ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichterstattung („Environmental, Social and Governance", ESG) auszeichnen.

Die Awards wurden im Rahmen des ESG Summit 2025 verliehen, der Teil der European Sustainability Week 2025 war und von der EUPD Group veranstaltet wurde. Die Auszeichnung ist ein Beweis für die Bemühungen von Branchenführern, die Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsstrategie integriert haben und diese gemäß den relevanten Standards transparent kommunizieren.

Zentiva wurde für seine hohe Klarheit, Zugänglichkeit und Transparenz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung mit dem ESG Transparency Award 2025 mit dem Excellence Level ausgezeichnet. Die Auszeichnung mit dem Excellence Level positioniert Zentiva unter den führenden Unternehmen in Europa hinsichtlich der transparenten Berichterstattung zu ESG-Themen.

Das Unternehmen zeichnete sich durch die Präsentation eines gut strukturierten und strategisch fundierten Nachhaltigkeitsansatzes aus, der die aktuellen europäischen Anforderungen in die Governance- und Berichtsprozesse integriert. Darüber hinaus wurde bei der Offenlegung klimabezogener Informationen, einschließlich der Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien an europäischen Produktionsstandorten und dessen Integration in eine umfassendere langfristige Klimastrategie, ein hohes Maß an Transparenz erreicht. Zudem legte Zentiva eine vollständige Berechnung des indirekten Kohlenstoff-Fußabdrucks vor, die mit einer extern geprüften Methodik erstellt wurde, um die Datenintegrität zu stärken. Das Unternehmen erläuterte klar seine Governance-Strukturen und hob dabei die Rolle des Prüfungsausschusses bei der Genehmigung von Plänen im Bereich Nachhaltigkeit hervor. Diese Ergebnisse unterstreichen die Entschlossenheit von Zentiva, sich für positive Veränderungen für die Gesellschaft und die Umwelt einzusetzen.

Steffen Klink, Beriebsleiter der EUPD Group, kommentierte: „Wir gratulieren Zentiva herzlich zu dem außergewöhnlichen Engagement des Unternehmens für eine transparente ESG-Kommunikation, das durch die Veröffentlichung wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen in den wichtigsten Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung deutlich wird. Dieses Bekenntnis zu einer ganzheitlichen Leistung, einschließlich ehrgeiziger Dekarbonisierungsziele und solider globaler Richtlinien zu ethischem Verhalten und verantwortungsbewusster Beschaffung, setzt einen maßgeblichen Maßstab für herausragende Leistungen in der Branche."

Ines Windisch, Leiterin Unternehmensangelegenheiten und Nachhaltigkeit bei Zentiva, erklärte: „Wir sind sehr stolz darauf, diese Auszeichnung für unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erhalten. Damit wird ein Weg anerkannt, der weit über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinausgeht - es geht um Lernen, Testen, Ausprobieren und Handeln mit Mut und Transparenz. Wir bei Zentiva wissen, dass kleine Schritte eine große Wirkung haben können und dass wir heute für eine nachhaltige Zukunft handeln müssen. Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine Chance für Menschen und Partner, eine dauerhafte positive Wirkung für künftige Generationen zu erzielen. Dieser Award ist ein Meilenstein, der uns dazu inspiriert, weiter voranzukommen."

Informationen zu Zentiva

Zentiva sorgt für Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung hochwertiger, erschwinglicher Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in über 30 Ländern in Europa und darüber hinaus. Zentiva verfügt über vier eigene Produktionsstätten und ein breites Netz von externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zentiva beschäftigt mehr als 5.000 einzigartige Talente, die sich gemeinsam für die Menschen engagieren, die täglich auf unsere Medikamente angewiesen sind. Besuchen Sie uns unter www.zentiva.com

Informationen zur EUPD Group

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelt die EUPD Group innovative, integrierte Lösungen für nachhaltig orientierte Unternehmen. Wir unterstützen Unternehmen auf ihrem Weg zum Erfolg mit unseren datenbasierten Marktforschungs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Energie, Soziales und ESG. Zum einen haben wir uns unter dem Thema „Energie" auf Technologiebereiche wie Photovoltaik, Energiespeicherung, Wärmepumpen und Elektromobilität spezialisiert. In der Kategorie „Soziales" bieten wir auch Dienstleistungen in Bereichen wie Arbeitsschutzmanagement und Chancengleichheit an, während sich „ESG" auf Fragen der Nachhaltigkeit und Verantwortung von Unternehmen konzentriert, einschließlich ihrer Transparenz in der Berichterstattung. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, wettbewerbsfähig zu werden und zu bleiben, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. www.eupd-group.com

Informationen zum ESG Transparency Award

Der ESG TRANSPARENCY AWARD zeichnet europäische Organisationen aus, die bereits zukunftsweisende Nachhaltigkeitskonzepte in ihrem Unternehmen verankert haben und diese in Form eines Nachhaltigkeitsberichts transparent kommunizieren. Diese Pioniere dienen als Vorbilder, da sie die Welt verändern und beweisen, dass Rentabilität und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind, sondern erfolgreiche Strategien für eine lebenswerte Zukunft. Die EUPD Group hat den ESG Transparency Evaluation Standard entwickelt, um die Transparenz, Rechenschaftspflicht und strukturelle Qualität der ESG-Berichterstattung objektiv zu bewerten. Er stützt sich auf die relevantesten europäischen und internationalen Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und dient als methodische Grundlage für den ESG Transparency Award. www.esg-transparency-award.de/en/

