Zero Zero Robotics presenta la serie HOVERAir X1, la más vendida, en CES 2025

- Redefiniendo la captura de movimiento con innovadoras cámaras de acción voladoras y el galardonado HOVERAir Beacon

LAS VEGAS, 27 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Zero Zero Robotics , una empresa tecnológica pionera en dispositivos inteligentes, anunció recientemente su participación en el CES 2025, donde la empresa exhibirá su serie HOVERAir X1 de cámaras autónomas en el expositor nº 56045, Venetian, Nivel 2, Pabellones A-D. Diseñada para simplificar la cinematografía aérea, la línea HOVERAir incluye el HOVERAir X1 de bolsillo, el HOVERAir X1 PRO enfocado en la acción y el HOVERAir X1 PROMAX de calidad profesional. Zero Zero también celebrará su título de Honoree de los Premios a la Innovación CES 2025 en Componentes y Accesorios de Audio/Video por el HOVERAir Beacon, un controlador modular inteligente que redefine el seguimiento y el control de precisión.

Take Flight with HOVERAir at CES 2025

El modelo de introducción a la línea HOVERAir, HOVERAir X1 , pesa solo 125 g y ofrece una experiencia de fotografía aérea sin esfuerzo, sin necesidad de controlador ni aplicación. Con más de cinco rutas de vuelo preprogramadas, que incluyen Hover, Follow, Zoom Out, Orbit y Bird's Eye, es perfecto para capturar momentos cinematográficos de la vida cotidiana. Su resolución de vídeo de 2.7K, capacidades de lanzamiento con la palma de la mano y sólidos algoritmos de visión artificial lo convierten en el mejor compañero de viaje y de uso diario.

Basándose en el éxito del X1, Zero Zero presentó el HOVERAir X1 PRO y el HOVERAir X1 PROMAX en agosto de 2024 para satisfacer las demandas de los entusiastas de la acción y los creadores profesionales. El X1 PRO ofrece video 4K/60fps con un campo de visión de 104° para condiciones de grabación versátiles. El X1 PROMAX ofrece un video impresionante de 8K/30fps con capacidades de cámara lenta 4K/120fps, un sensor CMOS de 1/1.3" y 14 pasos de rango dinámico para metraje cinematográfico. Ambos modelos cuentan con seguimiento avanzado de IA, resistencia al viento de nivel 5 y un marco HEM™ liviano y duradero.

"Nuestra visión siempre ha sido crear cámaras voladoras que sean fáciles de usar, inteligentes y divertidas", afirmó MQ Wang, fundador y consejero delegado de Zero Zero Robotics. "La serie HOVERAir pone la cinematografía aérea de calidad profesional en la palma de tu mano, ya sea que estés capturando momentos casuales o superando los límites creativos".

Además de estas innovaciones, el HOVERAir Beacon mejora el control y la precisión de la serie. El Beacon cuenta con un diseño modular de tres estados patentado con dos joysticks desmontables, lo que permite controles con una mano y con dos manos con todas las funciones. Activa HoverLink™ para un seguimiento preciso con un alcance de transmisión de hasta 1 km, mientras que la pantalla OLED de 1,78" permite el monitoreo de las imágenes en tiempo real. Equipado con cancelación de ruido impulsada por IA, el Beacon establece un nuevo estándar para la grabación de audio y video durante tomas aéreas.

"Estamos entusiasmados de llevar la serie HOVERAir X1 y Beacon a CES 2025, donde estamos redefiniendo cómo se captura, rastrea y controla el movimiento", añadió Wang. "Estas herramientas permiten a los creadores y aventureros documentar sus viajes con una precisión y una facilidad asombrosas".

Zero Zero Robotics invita a los asistentes a pasar por el expositor n° 56045 para experimentar la serie HOVERAir X1 en acción y presenciar su rendimiento incomparable. Los medios que deseen entrevistar al personal de Zero Zero Robotics deben comunicarse con Borjana Slipicevic.

Acerca de Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics fue cofundada en 2014 por los doctores de Stanford MQ Wang y Tony Zhang, y se especializa en tecnología de inteligencia artificial integrada para dispositivos inteligentes. Conocida por sus innovadores sistemas de visión artificial y control de alta precisión, ZeroZero cuenta con miembros del equipo que son soñadores, ingenieros, inventores y constructores provenientes de las mejores universidades e instituciones de investigación de todo el mundo. Zero Zero Robotics posee más de 140 patentes principales y ha sido pionera en tecnologías como diseños de hélices portátiles completamente cerradas y diseños de bicópteros, consolidando su lugar como líder en el desarrollo de dispositivos inteligentes.