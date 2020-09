Zeus apresenta tubos de poliimida em conformidade com o REACH e o EU MDR

Os PI e PI Glide™ representam os primeiros tubos de poliimida em conformidade com o REACH e o EU MDR disponíveis no mercado global

ORANGEBURG, Carolina do Sul, 2 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), principal provedora de soluções de polímero e inovadora em ciência de materiais, apresentou hoje o primeiro tubo de poliimida (PI) em conformidade com o regulamento REACH e o EU MDR, já disponível no mercado global. A empresa verificou a compliance de seus produtos de PI e PI Glide™ através de um laboratório independente.

Abreviatura de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), o REACH restringe sourcing de materiais prejudiciais para a União Europeia (UE). A UE adotou esse regulamento para proteger a saúde humana e ambiental contra as ameaças de produtos químicos. O REACH exige que todas as empresas gerenciem os riscos ligados a substâncias que fabricam e comercializam na UE.

O Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos (EU MDR – European Medical Device Regulation) garante altos padrões de qualidade e segurança para dispositivos médicos produzidos ou fornecidos na Europa. Enquanto o REACH se foca em composição dos materiais, o mais abrangente regulamento EU MDR é específico para dispositivos médicos.

Poliimidas são uma classe de polímeros de alto desempenho, conhecidos por suas excepcionais propriedades químicas, térmicas e de desempenho mecânico. Eles são amplamente usados em aplicações médicas, especialmente na produção de cateteres vasculares e não vasculares. A Zeus oferece uma grande variedade de tubos de poliimida, personalizáveis em tamanho, espessura, cor e nível de lubricidade.

"Entendemos que nossos clientes enfrentam encargos regulamentares, por isso assumimos o compromisso de ajudá-los a superar essas dificuldades. Sem o fornecimento de PI em conformidade com as normas, as empresas podem ter de avaliar outros materiais ou engavetar planos de distribuir produtos na Europa. Nossos produtos de poliimida em conformidade com as normas garantem tranquilidade e também podem, possivelmente, economizar centenas de milhares de dólares, por evitar reavaliação de materiais, a reformulação de projetos de produtos e atrasos de lançamento". – Bob Chaney, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing Globais da Zeus Industrial Products, Inc.

"Através do contínuo refinamento e aperfeiçoamento de nossos processos de fabricação, a Zeus pode agora fornecer tubos de poliimida em conformidades com o REACH e o EU MDR. Somos a única fornecedora no mundo que pode fazer isso e conseguir essa compliance não altera nosso produto final de forma alguma. Através de amplos testes de laboratório, a Zeus tem confirmado que a estrutura química e as propriedades mecânicas dos tubos de poliimida permanecem intactas". – Matt Allen, gerente sênior de Produção da Zeus Industrial Products, Inc.

A sede da Zeus Industrial Products, Inc. fica em Orangeburg, Carolina do Sul, EUA. Sua atividade principal é o desenvolvimento e extrusão de precisão de materiais poliméricos avançados. A empresa emprega mais de 1.700 pessoas mundialmente, com unidades de fabricação e vendas em Aiken, Colúmbia, Gaston e Orangeburg, na Carolina do Sul; Branchburg, em Nova Jersey; Chattanooga, no Tennessee; Guangzhou, na China; e Letterkenny, na Irlanda. Os produtos e serviços da Zeus servem empresas nas áreas médica, automotiva, aeroespacial, de fibra óptica, energia e gerenciamento de fluidos. Para obter mais informações, visite www.zeusinc.com.

