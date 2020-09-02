Zeus представляет полимиидные трубки, отвечающие требованиям REACH и EU MDR

В линейках PI и PI Glide™ представлены первые на мире полиимидные изделия, соответствующие положениям европейских регламентов REACH и EU MDR

ОРИНДЖБЕРГ (ORANGEBURG), Южная Каролина, 2 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), ведущий провайдер полимерных решений и разработчик инновационных технологий в области материаловедения, сегодня представила первую линейку полиимидных (PI) трубок, отвечающих требованиям REACH и EU MDR. Изделия уже можно приобрести на международном рынке. Соответствие продуктов PI и PI Glide™ нормативным требованиям подтверждено результатами испытаний в независимой лаборатории.

Регламент REACH (англ. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) ограничивает REACH поставки токсичных и вредных веществ в ЕС. Европейский Союз разработал данный регламент с целью защиты здоровья людей и охраны окружающей среды от химических угроз. Согласно положениям REACH, все компании обязаны контролировать риски, связанными с веществами, которые они производят и реализуют на территории ЕС.

Регламент о сертификации медицинских изделий и оборудования в рамках Европейского союза, - EU MDR, - обеспечивает высокие стандарты качества и безопасности изделий медицинского назначения, производимых или поставляемых на территорию ЕС. Если REACH регламентирует, главным образом, состав вещества, положения EU MDR имеют более комплексный характер и распространяются на медицинские изделия.

Полиимиды - это класс высокопроизводительных полимеров, отличающихся исключительными химическими, термическими и механическими свойствами. Они широко применяются в медицинской сфере - в частности, при изготовлении сосудистых и несосудистых катетеров. Компания Zeus предлагает широкий спектр полиамидных трубок различных размеров, толщины, цвета и степени гладкости.

КОММЕНТАРИИ

"Мы знаем, что наши клиенты несут бремя многочисленных нормативных ограничений, и стремимся помогать им в решении этих проблем. При отсутствии поставщика полиимидных изделий, соответствующих требованиям регуляторов, компании сталкиваются с необходимостью проводить оценку других материалов или вовсе отказываться от реализации своей продукции в Европе. Наши полиимидые продукты полностью соответствуют нормативным требованиям и обеспечивают клиентам не только уверенность, но и потенциальную способность сэкономить сотни тысяч долларов ненужных затрат на повторную сертификацию материалов, перепроектирование изделий и задержки рыночного запуска", – Боб Чейни (Bob Chaney), старший вице-президент по вопросам международных продаж и маркетинга Zeus Industrial Products, Inc.

"Непрерывная оптимизация наших производственных процессов позволила Zeus разработать линейку полиимидных трубок, отвечающих требованиям REACH и EU MDR. Мы являемся единственным в мире поставщиком, способным производить подобные изделия, и для обеспечения их нормативного соответствия нам не пришлось вносить какие-либо изменения в конечный продукт. Результаты обширных лабораторных испытаний подтверждают, что химическая структура и механические свойства полиимидных трубок Zeus остаются неизменными", - Мэтт Аллен (Matt Allen), старший менеджер по товарному ассортименту компании Zeus Industrial Products, Inc.

КРАТКАЯ СПРАВКА

Zeus - единственный в мире поставщик полимиидных трубок, соответствующих требованиям REACH и EU MDR, приобрести которые можно уже сейчас.

Регламент REACH ограничивает поставки токсичных и вредных веществ в ЕС.

Положения EU MDR гарантируют высокие стандарты качества и безопасности медицинских изделий, производимых или поставляемых на территорию Европы.

Полиимиды широко используются в медицинской отрасли - в частности, при изготовлении катетеров.

Продукция линеек PI и PI Glide от Zeus отвечает всем нормативным требованиям и позволяет клиентам избежать повторной сертификации материалов, перепроектирования изделий и задержек с выпуском готовых изделий на рынок.

Компания Zeus предлагает широкий спектр полиамидных трубок различных размеров, толщины, цвета и степени гладкости.

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О КОМПАНИИ ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Основным направлением деятельности компании Zeus Industrial Products, Inc. с головным офисом в городе Оринджберг (Южная Каролина) является разработка и прецизионная экструзия современных полимерных материалов. В штате производственных и маркетинговых подразделений компании в Айкене, Колумбии, Гастоне и Оринджберге; Бранчберге (Нью-Джерси); Чаттануге (Теннесси); Гуанчжоу (КНР); и Леттеркенни (Ирландия) трудятся более 1 700 сотрудников. Продуктами и сервисами Zeus пользуются предприятия медицинской, автомобильной, аэрокосмической, энергетической отраслей, а также рынков волоконной оптики и переливания жидкостей. Больше информации см. на www.zeusinc.com .

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