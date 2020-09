Zeus wprowadza rurki poliimidowe zgodne z unijnymi rozporządzeniami REACH i MDR

PI oraz PI Glide™ to pierwsze rurki poliimidowe zgodne z unijnymi rozporządzeniami w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

ORANGEBURG, Karolina Południowa, 2 września 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), wiodący dostawca rozwiązań polimerowych i innowator w zakresie nauk materiałowych, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie pierwszych rurek poliimidowych (PI) zgodnych z unijnymi rozporządzeniami REACH i MDR, które są bezpośrednio dostępne na rynku światowym. Spółka zweryfikowała zgodność swoich produktów PI i PI Glide™ korzystając z niezależnego laboratorium.

REACH to akronim oznaczający rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów, a rozporządzenie o tej nazwie ogranicza sprowadzanie materiałów szkodliwych do Unii Europejskiej. UE przyjęła to rozporządzenie w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed zagrożeniami chemicznymi. REACH zobowiązuje wszystkie firmy do zarządzania czynnikami ryzyka dotyczącymi substancji produkowanych i wprowadzanych przez nie do obrotu w UE.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zapewnia wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych produkowanych w Europie lub dostarczanych do krajów europejskich. Podczas gdy REACH koncentruje się na składzie materiałowym, szersze rozporządzenie MDR odnosi się do wyrobów medycznych.

Poliimidy stanowią klasę wysokowydajnych polimerów znaną z wyjątkowych właściwości chemicznych, termicznych i mechanicznych. Znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, w szczególności przy wytwarzaniu cewników naczyniowych i innych. Zeus posiada szeroką ofertę rurek poliimidowych, z możliwością dostosowania rozmiaru, grubości, koloru i poziomu śliskości.

KOMENTARZ

„Wiemy, że nasi klienci zmagają się z obciążeniami regulacyjnymi i staramy się wspomóc ich w pokonywaniu tego rodzaju wyzwań. Bez dostawcy poliimidu zgodnego z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorstwa mogą być zmuszone do poszukiwania innych materiałów lub odłożenia planów dystrybucji produktów w Europie. Nasze zgodne produkty poliimidowe nie tylko eliminują ten problem, ale mogą przynieść setki tysięcy dolarów oszczędności dzięki uniknięciu ponownej oceny materiałów, tworzenia nowych projektów i opóźnień wdrożeniowych" – Bob Chaney, starszy wiceprezes, ds. sprzedaży i marketingu na świecie, Zeus Industrial Products, Inc.

„Dzięki ciągłemu doskonaleniu i usprawnianiu naszego procesu produkcji, Zeus może obecnie zapewnić rurki poliimidowe zgodne z REACH i MDR. Jesteśmy jedynym dostawcą na całym świecie o takich możliwościach, a osiągnięcie wspomnianej zgodności nie miało żadnego pływu na jakość naszego finalnego produktu. Firma Zeus potwierdziła w drodze kompleksowych testów laboratoryjnych, że struktura chemiczna i właściwości mechaniczne produktów z poliimidu pozostały bez zmian" – Matt Allen, starszy kierownik ds. produktów, Zeus Industrial Products, Inc.

PODSUMOWANIE INFORMACJI

Zeus jest jedynym dostawcą rurek poliimidowych zgodnych z REACH i MDR, które są dostępne bezpośrednio na całym świecie.

REACH ogranicza wprowadzanie materiałów szkodliwych do UE.

MDR zapewnia wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych produkowanych w Europie i dostarczanych do krajów europejskich.

Poliimidy są powszechnie stosowane w medycynie, w szczególności do budowy cewników.

Zgodne produkty PI i PI Glide marki Zeus pozwalają klientom uniknąć ponownej oceny, przeprojektowywania produktów i opóźnień wdrożeniowych.

Zeus oferuje szeroką gamę produktów poliimidowych w postaci rurek z możliwością dostosowania rozmiaru, grubości, koloru i poziomu śliskości.

ZASOBY

Bezpłatne próbki można zamówić tutaj.

Więcej informacji na temat firmy i jej produktów można znaleźć na stronie internetowej lub pod bezpłatnym numerem 1-800-526-3842 albo +1-803-268-9500 poza USA.

ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

Firma Zeus Industrial Products, Inc. ma swoją siedzibę w Orangeburg, SC w USA. Główna działalność firmy obejmuje opracowywanie i precyzyjne wytłaczanie zaawansowanych materiałów polimerowych. Firma zatrudnia ponad 1700 pracowników na całym świecie, a jej zakłady produkcyjne i punkty sprzedaży znajdują się w Aiken, Columbia, Gaston, i Orangeburg, Karolina Południowa; Branchburg, New Jersey; Chattanooga, Tennessee; Guangzhou Chiny i Letterkenny, Irlandia. Produkty i usługi firmy Zeus kierowane są do przedsiębiorstw w branży medycznej, motoryzacyjnej, lotniczej, światłowodowej, energetycznej i zarządzania płynami. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.tifluidsystems.com.

