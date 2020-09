Zeus stellt Polyimid-Röhren-Produkte vor, die mit REACH und EU MDR konform sind

PI und PI Glide™ sind die weltweit ersten mit REACH und EU MDR konformen Polyimid-Röhren auf dem Markt

ORANGEBURG, South Carolina, 2. September 2020 /PRNewswire/ -- Zeus Industrial Products Inc. (Zeus), ein führender Anbieter von Polymerextrusionsprodukten mit innovativen neuen Werkstoffen, hat heute die ersten Polyimid-Röhren (PI) vorgestellt, die mit REACH und EU MDR konform und unmittelbar auf dem Weltmarkt erhältlich sind. Das Unternehmen hat die Konformität seiner Produkte PI und PI Glide™ durch ein unabhängiges Labor bestätigen lassen.

REACH steht als Abkürzung für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) und beschränkt die Weise, wie chemische Gefahrstoffe in der EU in Verkehr gebracht werden können. Die EU hat diese Verordnung verabschiedet, um Mensch und Umwelt vor Bedrohungen durch Chemikalien zu schützen. REACH verlangt von allen Firmen, Risiken zu verwalten, die mit Substanzen in Verbindung stehen, die sie in der EU produzieren und vermarkten.

EU MDR ist die Europäische Verordnung über Medizinprodukte (European Medical Device Regulation), die für Medizingeräte, welche in Europa produziert oder eingeführt werden, hohe Standards der Qualität und Sicherheit setzt. REACH konzentriert sich auf die Zusammensetzung der Materialien. EU MDR ist umfassender und richtet sich speziell an Medizingeräte.

Polyimide sind eine Klasse von Hochleistungspolymeren, die für herausragende chemische, thermische und mechanische Eigenschaften bekannt sind. Sie finden breite Anwendung in der Medizin, speziell bei Gefäßkathetern und anderen Kathetern. Zeus bietet eine ganze Palette von Polyimid-Röhrenprodukten an, die in den Aspekten Größe, Dicke, Farbe und Gleitfähigkeit angepasst werden können.

KOMMENTARE

„Wir sind uns darüber im klaren, dass unsere Kunden zahlreiche Richtlinien einhalten müssen und arbeiten engagiert daran, ihnen hier zur Seite zu stehen. Ohne einen PI-Lieferanten, der Konformität gewährleistet, müssten Firmen ggf. andere Materialien in Betracht ziehen oder Pläne zum Vertrieb von Produkten in Europa aufschieben. Unsere konformen Polyimid-Produkte geben hier nicht nur Sicherheit, sondern eröffnen das Potenzial, sechsstellige Dollarbeträge zu sparen, da weder die erneute Prüfung von Materialien noch die Neugestaltung von Produkten erforderlich sind und Verzögerungen vermieden werden." – Bob Chaney, Senior Vice President, Global Sales & Marketing, Zeus Industrial Products Inc.

„Durch fortlaufende Kalibrierung und Verbesserung unserer Herstellungsverfahren kann Zeus jetzt Polyimid-Röhren liefern, die konform mit REACH und EU MDR sind. Wir sind weltweit der einzige Anbieter, der dazu in der Lage ist. Zudem hat das Erreichen der Konformität unsere Endprodukte in keiner Weise verändert. Zeus hat in umfassenden Labortests bestätigt, dass chemische Struktur und mechanische Eigenschaften der Polyimid-Röhrenprodukte keine Veränderung erfahren." – Matt Allen, Senior Product Manager, Zeus Industrial Products Inc.

FAKTEN IM ÜBERBLICK

Zeus kann als einziger Anbieter Polyimid-Röhren liefern, die konform mit REACH sowie EU MDR und unmittelbar auf dem Weltmarkt verfügbar sind.

REACH beschränkt, wie gefährliche Materialien in der EU in Verkehr gebracht werden.

EU MDR setzt hohe Standards für Qualität und Sicherheit medizinischer Geräte, die in Europa produziert oder angeboten werden.

Polyimide finden in medizinischen Anwendungen umfassenden Einsatz, speziell bei Kathetern.

Mit den konformen Produkten PI and PI Glide von Zeus bleiben Kunden erneute Prüfung von Materialien und Neugestaltung von Produkten erspart und Verzögerungen werden vermieden.

Zeus bietet eine ganze Palette von Polyimid-Röhrenprodukten an, die in den Aspekten Größe, Dicke, Farbe und Gleitfähigkeit angepasst werden können.

QUELLEN

Bitte klicken Sie hier, um kostenlose Materialproben zu erhalten.

Weitere Informationen über das Unternehmen und dessen Produkte finden Sie auf der Website von Zeus oder rufen Sie uns gebührenfrei unter 1-800-526-3842 (USA) oder +1-803-268-9500 (international) an.

INFORMATIONEN ZU ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS INC.

Zeus Industrial Products Inc. hat seinen Hauptsitz in Orangeburg in South Carolina (USA). Sein Kerngeschäft ist die Entwicklung und Präzisionsextrusion modernster Polymermaterialien. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter und verfügt über Herstellungs- und Vertriebseinrichtungen in Aiken (Columbia), Gaston und Orangeburg (South Carolina), Branchburg (New Jersey); Chattanooga (Tennessee); Guangzhou (China); Letterkenny (Irland). Produkte und Dienstleistungen von Zeus richten sich an Firmen in den Branchen Medizin, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Glasfasern, Energie und Flüssigkeitsmanagement. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zeusinc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/790870/Zeus_Logo.jpg

Related Links

http://www.zeusinc.com



SOURCE Zeus Industrial Products, Inc.