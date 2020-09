Zeus annonce ses tuyaux en polyimide compatibles avec les réglementations sur les produits chimiques (REACH) et le règlement sur les dispositifs médicaux (RDM) de l'UE

Les tuyaux PI and PI Glide™ sont les premiers tuyaux en polyimide conformes à la réglementation REACH et à la directive RDM de l'UE, disponibles sur le marché mondial

ORANGEBURG, Caroline du Sud, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Zeus Industrial Products, Inc. (Zeus), fournisseur leader en solutions de polymères et innovateur en science des matériaux, a annoncé ce jour son premier tuyau en polyimide (PI) compatible avec les réglementations REACH et RDM de l'UE, qui sera immédiatement disponible sur le marché mondial. La société a fait vérifier la conformité de ses produits PI and PI Glide™ par un laboratoire indépendant.

REACH, acronyme de « Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals » (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques), restreint l'approvisionnement en substances nocives dans l'UE. L'Union européenne a adopté cette réglementation afin de protéger la santé humaine et l'environnement face aux menaces chimiques. REACH exige de toutes les entreprises qu'elles gèrent les risques liés aux substances qu'elles fabriquent et commercialisent dans l'UE.

En ce qui concerne le règlement européen sur les dispositifs médicaux, le RDM de l'UE garantit des normes élevées de qualité et de sécurité pour les dispositifs médicaux produits ou fournis en Europe. Alors que la réglementation REACH se concentre sur la composition des matériaux, le règlement RDM de l'UE, plus vaste, est propre aux dispositifs médicaux.

Les polyimides constituent une catégorie de polymères performants, reconnus pour leurs propriétés chimiques, thermiques et mécaniques exceptionnelles. Ils sont largement utilisés dans les applications médicales, plus particulièrement pour l'élaboration de cathéters vasculaires et non vasculaires. Zeus propose une large gamme de tuyaux en polyimide, dont la taille, l'épaisseur, la couleur et le niveau de lubrification sont personnalisables.

COMMENTAIRES

« Nous comprenons le fait que nos clients doivent faire face à des pressions réglementaires et nous nous engageons à les aider à relever ces défis. En l'absence d'un fournisseur de PI respectant les conformités, les entreprises peuvent être amenées à envisager d'autres matériaux ou à renoncer à des projets de distribution de produits en Europe. Par leur conformité, nos produits en polyimide permettent de conserver une tranquillité d'esprit, mais peuvent potentiellement permettre d'économiser des centaines de milliers de dollars en évitant de réévaluer de nouveau les matériaux, de concevoir de nouveau des produits, et de prévenir les retards de lancement. » - Bob Chaney, vice-président directeur, ventes et marketing à l'international chez Zeus Industrial Products, Inc.

« Par le perfectionnement et l'amélioration continue de ses processus de fabrication, Zeus est désormais en mesure de fournir des tuyaux en polyimide compatibles avec les réglementations REACH et RDM de l'UE. Nous sommes le seul fournisseur dans le monde à pouvoir le faire et l'obtention de cette conformité n'a en rien modifié notre produit final. Grâce à des essais exhaustifs en laboratoire, Zeus a confirmé que la structure chimique et les propriétés mécaniques des tuyaux en polyimide demeurent inchangées. » – Matt Allen, directeur principal de ligne de produit, Zeus Industrial Products, Inc.

POINTS À RETENIR

Zeus est le seul fournisseur en mesure de fournir des tuyaux en polyimide compatibles avec les réglementations REACH et RDM de l'UE, disponibles immédiatement sur le marché mondial.

REACH restreint l'approvisionnement en substances nocives dans l'UE.

Le RDM de l'UE garantit des normes élevées de qualité et de sécurité pour les dispositifs médicaux produits ou fournis en Europe .

en . Les polyimides sont largement utilisés dans les applications médicales, plus particulièrement pour l'élaboration de cathéters.

Les produits PI and PI Glide de Zeus permettent aux clients d'éviter de réévaluer de nouveau les matériaux, de concevoir de nouveau des produits, et permettent de prévenir les retards de lancement.

Zeus propose une large gamme de tuyaux en polyimide, dont la taille, l'épaisseur, la couleur et le niveau de lubrification sont personnalisables.

RESSOURCES

Cliquez ici pour demander des échantillons gratuits.

En savoir plus sur la société et ses produits en consultant le site Web de Zeus ; ou en contactant le numéro vert 1-800-526-3842 ou le +1-803-268-9500 en dehors des États-Unis.

À PROPOS DE ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC

Zeus Industrial Products, Inc. est basée à Orangeburg, Caroline du Sud, aux États-Unis. Ses activités principales portent sur la mise au point et l'extrusion de précision de matériaux polymériques évolués. La société emploie plus de 1 700 personnes dans le monde et possède des installations de vente et de fabrication à Aiken, Columbia, Gaston et Orangeburg en Caroline du Sud, à Branchburg dans le New Jersey, à Chattanooga dans le Tennessee, à Guangzhou, en Chine, et à Letterkenny en Irlande. Les produits et services de Zeus bénéficient aux sociétés sur les marchés de la médecine, de l'automobile, de l'aérospatiale, des fibres optiques, de l'énergie et de la gestion des fluides. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.zeusinc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/790870/Zeus_Logo.jpg

Related Links

http://www.zeusinc.com