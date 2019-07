章雨亭探索德伏扎克和安奈斯可大提琴協奏曲之間的異同

出自於索尼古典唱片公司的新唱片,將由備受讚譽的大提琴家章雨亭演奏的兩首大提琴和交響樂協奏曲,與指揮家 Scott Yoo 以及皇家蘇格蘭國家交響樂團相結合。 Tweet this

《Strings》雜誌的 Edith Eisler 表示,章雨亭在這個戲劇性角色中可謂「如魚得水」。在聽了章雨亭的演奏後,她評論說:「章雨亭在情緒和性格上面的變化展現出了完美的姿態,他在韻律上面的統帥力神秘莫測;旋律線以長弓形態飛升,交叉節奏如同說話一樣自然。我個人感覺,在我聽來,強勁的內在動力被轉換成了美妙樂聲,並配以強有力的技術控制。」

章雨亭簡介:章雨亭的職業生涯在他11歲時開始,當時他在由 Zubin Mehta 指揮的紐約愛樂樂團 (New York Philharmonic) 的支持下,進行了獨奏首演。章雨亭被《洛杉磯時報》(Los Angeles Times) 譽為「為我們未來的音樂發展提供保證的藝術家」,他曾經榮獲 Avery Fisher 職業大獎 (Avery Fisher Career Grant) 和第九屆柴可夫斯基國際音樂比賽 (IX International Tchaikovsky Competition) 銅牌等榮譽。章雨亭在 PBS(美國公共廣播公司)特別專輯《A Company of Voices: Conspirare in Concert》(由樂滿地唱片公司 (Harmonia Mundi) 出品)中的演奏,讓他獲得了2010年格林美獎提名。章雨亭擁有哈佛 (Harvard) 和耶魯 (Yale) 的學位,現在住在德克薩斯州奧斯汀,並在該市擔任德克薩斯大學 (University of Texas) 的 Joe R. & Teresa Lozano Long 首席大提琴手。

《章雨亭:德伏扎克/安奈斯可大提琴協奏曲》現在通過索尼古典唱片公司進行全球發售。瀏覽 www.biontsang.com 可以瀏覽曲目列表。查詢 Bion Tsang Music 詳情,請瀏覽youtube.com/biontsangmusic。

Bion Tsang Music

http://www.biontsang.com



