章雨亭探索德伏扎克和安奈斯可大提琴協奏曲之間的異同

德克薩斯州奧斯汀2019年7月18日 /美通社/ -- 出自於索尼古典唱片公司 (Sony Classical) 的新唱片，將由備受讚譽的大提琴家章雨亭 (Bion Tsang) 演奏的兩首大提琴和交響樂協奏曲，與指揮家 Scott Yoo 以及皇家蘇格蘭國家交響樂團 (Royal Scottish National Orchestra) 相結合。由 Michael Fine 製作的《Bion Tsang: Dvorak/Ensescu Cello Concertos》（章雨亭：德伏扎克/安奈斯可大提琴協奏曲），為大提琴家章雨亭四十年來富有勇氣的職業生涯，加上了一個感嘆號。

2000年，章雨亭在林肯中心 (Lincoln Center) 的大衛格芬廳（原艾弗里費雪廳，Avery Fisher Hall），與美利堅交響樂團 (American Symphony Orchestra) 合作，進行安奈斯可 (George Enescu) 的交響協奏曲 Op. 8 的美國首演。章雨亭一下子就愛上了這項工作，發現這首曲子與他長久以來最喜歡的協奏曲 -- 更具知名度的德伏扎克 (Dvorak) b小調 Op. 104 有許多相似之處。章雨亭表示：「這兩首曲都能讓聽者踏上史詩般的旅程。它們在交響樂編曲上面都具有輝煌壯麗的色彩和充滿戲劇性的效果，大提琴以熾熱的感情在這一背景中高聲演奏。在這兩首曲中，我認為它們都對渴望、尋找、鬥爭以及最後的勝利，進行了別具一格的描繪。」