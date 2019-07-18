章雨亭探索德伏扎克和安奈斯可大提琴協奏曲之間的異同
章雨亭是獲得格林美獎提名的大提琴家，他在索尼古典唱片公司新發佈的唱片中，與Scott Yoo和皇家蘇格蘭國家交響樂團一起進行探索
Jul 18, 2019, 03:38 ET
德克薩斯州奧斯汀2019年7月18日 /美通社/ -- 出自於索尼古典唱片公司 (Sony Classical) 的新唱片，將由備受讚譽的大提琴家章雨亭 (Bion Tsang) 演奏的兩首大提琴和交響樂協奏曲，與指揮家 Scott Yoo 以及皇家蘇格蘭國家交響樂團 (Royal Scottish National Orchestra) 相結合。由 Michael Fine 製作的《Bion Tsang: Dvorak/Ensescu Cello Concertos》（章雨亭：德伏扎克/安奈斯可大提琴協奏曲），為大提琴家章雨亭四十年來富有勇氣的職業生涯，加上了一個感嘆號。
2000年，章雨亭在林肯中心 (Lincoln Center) 的大衛格芬廳（原艾弗里費雪廳，Avery Fisher Hall），與美利堅交響樂團 (American Symphony Orchestra) 合作，進行安奈斯可 (George Enescu) 的交響協奏曲 Op. 8 的美國首演。章雨亭一下子就愛上了這項工作，發現這首曲子與他長久以來最喜歡的協奏曲 -- 更具知名度的德伏扎克 (Dvorak) b小調 Op. 104 有許多相似之處。章雨亭表示：「這兩首曲都能讓聽者踏上史詩般的旅程。它們在交響樂編曲上面都具有輝煌壯麗的色彩和充滿戲劇性的效果，大提琴以熾熱的感情在這一背景中高聲演奏。在這兩首曲中，我認為它們都對渴望、尋找、鬥爭以及最後的勝利，進行了別具一格的描繪。」
《Strings》雜誌的 Edith Eisler 表示，章雨亭在這個戲劇性角色中可謂「如魚得水」。在聽了章雨亭的演奏後，她評論說：「章雨亭在情緒和性格上面的變化展現出了完美的姿態，他在韻律上面的統帥力神秘莫測；旋律線以長弓形態飛升，交叉節奏如同說話一樣自然。我個人感覺，在我聽來，強勁的內在動力被轉換成了美妙樂聲，並配以強有力的技術控制。」
章雨亭簡介：章雨亭的職業生涯在他11歲時開始，當時他在由 Zubin Mehta 指揮的紐約愛樂樂團 (New York Philharmonic) 的支持下，進行了獨奏首演。章雨亭被《洛杉磯時報》(Los Angeles Times) 譽為「為我們未來的音樂發展提供保證的藝術家」，他曾經榮獲 Avery Fisher 職業大獎 (Avery Fisher Career Grant) 和第九屆柴可夫斯基國際音樂比賽 (IX International Tchaikovsky Competition) 銅牌等榮譽。章雨亭在 PBS（美國公共廣播公司）特別專輯《A Company of Voices: Conspirare in Concert》（由樂滿地唱片公司 (Harmonia Mundi) 出品）中的演奏，讓他獲得了2010年格林美獎提名。章雨亭擁有哈佛 (Harvard) 和耶魯 (Yale) 的學位，現在住在德克薩斯州奧斯汀，並在該市擔任德克薩斯大學 (University of Texas) 的 Joe R. & Teresa Lozano Long 首席大提琴手。
《章雨亭：德伏扎克/安奈斯可大提琴協奏曲》現在通過索尼古典唱片公司進行全球發售。瀏覽 www.biontsang.com 可以瀏覽曲目列表。查詢 Bion Tsang Music 詳情，請瀏覽youtube.com/biontsangmusic。
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