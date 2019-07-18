章雨亭探索德沃夏克和埃奈斯库大提琴协奏曲之间的异同
章雨亭是获得格莱美奖提名的大提琴家，他在索尼古典唱片公司新发布的唱片中，与Scott Yoo和皇家苏格兰国家交响乐团一起进行探索
Jul 18, 2019, 01:54 ET
德克萨斯州奥斯汀2019年7月18日 /美通社/ -- 出自于索尼古典唱片公司(Sony Classical)的新唱片，将由备受赞誉的大提琴家章雨亭(Bion Tsang)演奏的两首大提琴和交响乐协奏曲，与指挥家Scott Yoo以及皇家苏格兰国家交响乐团(Royal Scottish National Orchestra)相结合。由迈克尔-法恩(Michael Fine)制作的《Bion Tsang: Dvorak/Ensescu Cello Concertos》（章雨亭：德沃夏克/埃奈斯库大提琴协奏曲），为大提琴家章雨亭四十年来富有勇气的职业生涯，加上了一个感叹号。
2000年，章雨亭在林肯中心(Lincoln Center)的艾弗里-费雪厅(Avery Fisher Hall)，与美利坚交响乐团(American Symphony Orchestra)合作，进行乔治-埃奈斯库(George Enescu)的交响协奏曲Op. 8的美国首演。章雨亭一下子就爱上了这项工作，发现这首曲子与他长久以来最喜欢的协奏曲 -- 更具知名度的德沃夏克(Dvorak) b小调Op. 104有许多相似之处。章雨亭表示："这两首曲子都能让听者踏上史诗般的旅程。它们在交响乐编曲上面都具有辉煌壮丽的色彩和充满戏剧性的效果，大提琴以炽热的感情在这一背景中高声演奏。在这两首曲子中，我认为它们都对渴望、寻找、斗争以及最后的胜利，进行了别具一格的描绘。"
《Strings》杂志的伊迪丝-艾斯勒(Edith Eisler)表示，章雨亭在这个戏剧性角色中可谓"如鱼得水"。在听了章雨亭的演奏后，她评论说："章雨亭在情绪和性格上面的变化展现出了完美的姿态，他在韵律上面的统帅神秘莫测；旋律线以长弓形态飞升，交叉节奏如同说话一样自然。我个人感觉，在我听来，强劲的内在动力被转换成了美妙乐声，并配以强有力的技术控制。"
章雨亭简介：章雨亭的职业生涯在他11岁时开始，当时他在由祖宾-梅塔(Zubin Mehta)指挥的纽约爱乐乐团(New York Philharmonic)的支持下，进行了独奏首演。章雨亭被《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)誉为"为我们未来的音乐发展提供保证的艺术家"，他曾经荣获艾弗里-费雪职业大奖(Avery Fisher Career Grant)和第九届柴可夫斯基国际音乐比赛(IX International Tchaikovsky Competition)铜牌等荣誉。章雨亭在PBS（美国公共广播公司）特别专辑《A Company of Voices: Conspirare in Concert》（由乐满地唱片公司(Harmonia Mundi)出品）中的演奏，让他获得了2010年格莱美奖提名。章雨亭拥有哈佛(Harvard)和耶鲁(Yale)的学位，现在住在德克萨斯州奥斯汀，并在该市担任德克萨斯大学(University of Texas)的乔和特丽莎-洛萨诺-朗(Joe R. & Teresa Lozano Long)首席大提琴手。
《章雨亭：德沃夏克/埃奈斯库大提琴协奏曲》现在通过索尼古典唱片公司进行全球发售。访问www.biontsang.com可以浏览曲目列表。垂询Bion Tsang Music详情，请访问youtube.com/biontsangmusic。
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