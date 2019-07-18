章雨亭探索德沃夏克和埃奈斯库大提琴协奏曲之间的异同

德克萨斯州奥斯汀2019年7月18日 /美通社/ -- 出自于索尼古典唱片公司(Sony Classical)的新唱片，将由备受赞誉的大提琴家章雨亭(Bion Tsang)演奏的两首大提琴和交响乐协奏曲，与指挥家Scott Yoo以及皇家苏格兰国家交响乐团(Royal Scottish National Orchestra)相结合。由迈克尔-法恩(Michael Fine)制作的《Bion Tsang: Dvorak/Ensescu Cello Concertos》（章雨亭：德沃夏克/埃奈斯库大提琴协奏曲），为大提琴家章雨亭四十年来富有勇气的职业生涯，加上了一个感叹号。

2000年，章雨亭在林肯中心(Lincoln Center)的艾弗里-费雪厅(Avery Fisher Hall)，与美利坚交响乐团(American Symphony Orchestra)合作，进行乔治-埃奈斯库(George Enescu)的交响协奏曲Op. 8的美国首演。章雨亭一下子就爱上了这项工作，发现这首曲子与他长久以来最喜欢的协奏曲 -- 更具知名度的德沃夏克(Dvorak) b小调Op. 104有许多相似之处。章雨亭表示："这两首曲子都能让听者踏上史诗般的旅程。它们在交响乐编曲上面都具有辉煌壮丽的色彩和充满戏剧性的效果，大提琴以炽热的感情在这一背景中高声演奏。在这两首曲子中，我认为它们都对渴望、寻找、斗争以及最后的胜利，进行了别具一格的描绘。"