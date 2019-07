章雨亭探索德沃夏克和埃奈斯库大提琴协奏曲之间的异同

《Strings》杂志的伊迪丝-艾斯勒(Edith Eisler)表示,章雨亭在这个戏剧性角色中可谓"如鱼得水"。在听了章雨亭的演奏后,她评论说:"章雨亭在情绪和性格上面的变化展现出了完美的姿态,他在韵律上面的统帅神秘莫测;旋律线以长弓形态飞升,交叉节奏如同说话一样自然。我个人感觉,在我听来,强劲的内在动力被转换成了美妙乐声,并配以强有力的技术控制。"

章雨亭简介:章雨亭的职业生涯在他11岁时开始,当时他在由祖宾-梅塔(Zubin Mehta)指挥的纽约爱乐乐团(New York Philharmonic)的支持下,进行了独奏首演。章雨亭被《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)誉为"为我们未来的音乐发展提供保证的艺术家",他曾经荣获艾弗里-费雪职业大奖(Avery Fisher Career Grant)和第九届柴可夫斯基国际音乐比赛(IX International Tchaikovsky Competition)铜牌等荣誉。章雨亭在PBS(美国公共广播公司)特别专辑《A Company of Voices: Conspirare in Concert》(由乐满地唱片公司(Harmonia Mundi)出品)中的演奏,让他获得了2010年格莱美奖提名。章雨亭拥有哈佛(Harvard)和耶鲁(Yale)的学位,现在住在德克萨斯州奥斯汀,并在该市担任德克萨斯大学(University of Texas)的乔和特丽莎-洛萨诺-朗(Joe R. & Teresa Lozano Long)首席大提琴手。

《章雨亭:德沃夏克/埃奈斯库大提琴协奏曲》现在通过索尼古典唱片公司进行全球发售。访问www.biontsang.com可以浏览曲目列表。垂询Bion Tsang Music详情,请访问youtube.com/biontsangmusic。

Bion Tsang Music

Related Links

http://www.biontsang.com



SOURCE Bion Tsang Music