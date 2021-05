Zhang Yuzhuo, presidente da Sinopec: acelerar a construção de uma marca de classe mundial para liderar melhor o desenvolvimento de alta qualidade da empresa

PEQUIM, 11 de maio, 2021 /PRNewswire/ -- As "Informações de Avaliação de Valor de Marca da China de 2021" publicaram, em 9 de maio em meio à Quinta Comemoração do Dia da Marca da China, que a China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ocupa o primeiro lugar no setor de energia e produtos químicos na China, com um valor de marca de 308,59 bilhões de yuans (48,01 bilhões de dólares), um crescimento de 9,491 bilhões de yuans (1,48 bilhão de dólares) em comparação com 2020. O valor de suas marcas Easy Joy, Epec.com, Sinopec Lubricant Company e Sinopec Donghai Asphalt aumentou significativamente.