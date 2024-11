ZICC: Engere Beziehungen zwischen China und Honduras

BEIJING, 25. November 2024 /PRNewswire/ -- Renato Florentino, Vizepräsident von Honduras, gestattete ein exklusives Interview mit ZICC in Wuzhen während des Gipfels der Weltinternetkonferenz 2024 in Wuzhen. Er sagte, dass ihn Chinas Fortschritte in den Bereichen Transport, Kommunikation und Computer sehr beeindruckt haben. „Wir hoffen, die Zusammenarbeit zwischen Honduras und China weiter zu fördern sowie enge Kooperationsbeziehungen zu unterhalten", sagte er.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2565958/1.mp4