Zoomex nimmt an der EthCC in Cannes teil und legt den Schwerpunkt auf den Dialog mit der Branche sowie die Entwicklung der Infrastruktur

CANNES, Frankreich, 29. März 2026 /PRNewswire/ -- Die globale Krypto-Derivatebörse Zoomex hat bekannt gegeben, dass sie am 1. April an der Hack Seasons Conference in Cannes, Frankreich, teilnehmen wird. Die von Metaverse Post ausgerichtetete Veranstaltung ist Teil der umfassenderen Ethereum Community Conference (EthCC)-Woche und soll Entwickler, institutionelle Akteure und Web3-Infrastrukturentwickler aus aller Welt zusammenbringen, um Branchentrends und die Entwicklung der zugrunde liegenden Infrastruktur zu diskutieren.

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Branchendialog mit Fokus auf Handelsinfrastruktur

Als eine der wichtigsten jährlichen Veranstaltungen im Ethereum-Ökosystem zieht die EthCC weiterhin Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Branchen an. Diskussionen über Handelsinfrastruktur, Liquiditätsbedingungen und Web3-Anwendungen stehen weiterhin im Mittelpunkt, während die Branche effizientere und widerstandsfähigere Marktstrukturen auslotet.

Zoomex erklärte, dass der Schwerpunkt seiner Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen vor allem auf dem Austausch mit Branchenkollegen sowie der Beobachtung aktueller Entwicklungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Handelssystemen, der Liquiditätsstrukturen und der Optimierung der Benutzererfahrung liegen werde.

Stärkung der Kernkompetenzen im Derivatehandel

Aufbauend auf dem Kerngeschäft des Handels mit Krypto-Derivaten baut Zoomex weiterhin ein umfassendes Handelsökosystem auf, das zahlreiche digitale Vermögenswerte abdeckt. Die Plattform bietet derzeit eine Reihe von Derivatinstrumenten an, darunter unbefristete Kontrakte, und unterstützt damit vielfältige Handelsszenarien für verschiedene Anlageklassen. Ziel ist gleichzeitig die Schaffung eines stabilen Handelsumfelds für unterschiedliche Nutzergruppen.

Auf Systemebene ermöglicht die Matching-Engine von Zoomex die Ausführung von Aufträgen im Millisekundenbereich, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung von Effizienz und Stabilität bei hoher Marktvolatilität liegt. Gleichzeitig tragen ein übersichtliches Interface-Design und optimierte Arbeitsabläufe dazu bei, die Komplexität der Abläufe zu verringern und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Was die grundlegende Infrastruktur betrifft, so arbeitet Zoomex kontinuierlich an der Verbesserung seines Kontosystems und seiner Mechanismen zur Verwaltung von Vermögenswerten, einschließlich klar definierter Auszahlungsregeln, mehrstufiger Verifizierungsprozesse und Sicherheitsprüfungsverfahren. Diese Funktionen werden branchenweit zunehmend als wesentliche Bestandteile der Zuverlässigkeit und Transparenz von Plattformen anerkannt.

Ausweitung der Anwendungsfälle über den Handel hinaus

Über den Handel hinaus erkundet Zoomex auch breitere Anwendungsmöglichkeiten für digitale Vermögenswerte im realen Leben.

Im März 2026 führte die Plattform die Zoomex Card ein, die digitale Vermögenswerte mit alltäglichen Zahlungssituationen verbinden soll. Das Produkt unterstützt Konten in verschiedenen Währungen und ist mit den gängigen Zahlungssystemen wie Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay kompatibel, wodurch es sich für alltägliche Ausgaben und die Verwaltung von Geldern eignet.

Die Plattform wies darauf hin, dass sich diese Initiativen noch in der Entwicklung befinden und entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer sowie den technologischen Fortschritten weiter verfeinert werden.

Teilnahme an der Diskussionsrunde und Marktperspektiven

Fernando, Marketingdirektor bei Zoomex, wird im Rahmen der Veranstaltung an einer Diskussionsrunde teilnehmen und sich mit Branchenvertretern über Themen wie die Entwicklung der Börsen, die Liquiditätsdynamik und die Marktstruktur austauschen.

Fernando kommentiert:

„Mit zunehmender Reife des Marktes verlagern sich die Erwartungen der Nutzer von einer Fülle an Funktionen hin zu einer hohen Ausführungsqualität und Plattformstabilität. Zoomex konzentriert sich weiterhin darauf, seine Kernkompetenzen im Handelsbereich zu stärken und gleichzeitig durch Veranstaltungen wie die EthCC den Dialog mit der gesamten Branche zu pflegen, um seine Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern."

Zoomex fügte hinzu, dass das Unternehmen seine Präsenz sowohl auf dem europäischen als auch auf dem globalen Markt durch Branchenengagement, lokale Partnerschaften und kontinuierliche Produktoptimierung weiter ausbauen werde. Die Teilnahme an der Veranstaltung in Cannes stellt einen weiteren Schritt in der europäischen Marktstrategie des Unternehmens dar.

Informationen zu ZOOMEX

Zoomex wurde 2021 gegründet und ist eine globale Handelsplattform für Kryptowährungen mit über 3 Millionen Nutzern in mehr als 35 Ländern und Regionen, die über 700 Handelspaare anbietet. Geleitet von seinen Kernwerten „Einfach × Benutzerfreundlich × Schnell" hat sich Zoomex auch den Prinzipien der Fairness, Integrität und Transparenz verschrieben und bietet ein leistungsstarkes, barrierearmes und vertrauenswürdiges Handelserlebnis.

Dank einer leistungsstarken Matching-Engine sowie transparenter Darstellung von Vermögenswerten und Orders gewährleistet Zoomex eine konsistente Handelsausführung und vollständig nachvollziehbare Ergebnisse. Dieser Ansatz reduziert Informationsasymmetrien und gibt Nutzern einen klaren Überblick über ihren Vermögensstatus sowie jedes einzelne Handelsergebnis. Während Geschwindigkeit und Effizienz im Mittelpunkt stehen, optimiert die Plattform mit robustem Risikomanagement kontinuierlich ihre Produktstruktur und das gesamte Nutzererlebnis.

Als offizieller Partner des Haas F1 Teams bringt Zoomex denselben Fokus auf Geschwindigkeit, Präzision sowie verlässliche Regelausführung von der Rennstrecke in den Handel. Zusätzlich hat Zoomex weltweit exklusiv eine Markenbotschafter-Partnerschaft mit dem Weltklasse-Torhüter Emiliano Martínez geschlossen. Seine Professionalität, Disziplin sowie Konstanz unterstreichen zusätzlich das Engagement von Zoomex für fairen Handel und langfristiges Vertrauen der Nutzer.

Im Bereich Sicherheit und Compliance verfügt Zoomex über regulatorische Lizenzen, darunter Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA sowie Australia AUSTRAC, und hat Sicherheitsprüfungen des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Hacken erfolgreich bestanden. Mit einem konformen Rahmen, flexiblen Optionen zur Identitätsprüfung sowie einem offenen Handelssystem schafft Zoomex ein Handelsumfeld, das für Nutzer weltweit einfacher, transparenter, sicherer sowie zugänglicher ist.

Weitere Informationen finden Sie auf der Zoomex Website | X | Telegram | Discord

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