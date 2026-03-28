Zoomex participera à la conférence EthCC Cannes, en mettant l'accent sur le dialogue avec l'industrie et le développement de l'infrastructure

CANNES, France, 29 mars 2026 /PRNewswire/ -- La bourse mondiale de dérivés crypto Zoomex a annoncé qu'elle participerait à la conférence Hack Seasons le 1er avril à Cannes, en France. L'événement, organisé par Metaverse Post, fait partie de la semaine de l'Ethereum Community Conference (EthCC) et devrait rassembler des développeurs, des participants institutionnels et des constructeurs d'infrastructures Web3 du monde entier pour discuter des tendances de l'industrie et de l'évolution des infrastructures sous-jacentes.

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Engager un dialogue avec l'industrie en se concentrant sur les infrastructure de trading

En tant que l'un des principaux rassemblements annuels au sein de l'écosystème Ethereum, l'EthCC continue d'attirer des participants de tous les secteurs. Les discussions sur les infrastructures de trading, les conditions de liquidités et les applications Web3 restent centrales, à l'heure où le secteur explore des structures de marché plus efficaces et plus résilientes.

Zoomex a déclaré que sa participation aux événements connexes serait principalement axée sur l'engagement avec les pairs de l'industrie et le suivi des développements en cours dans les performances des systèmes de trading, les structures de liquidités et l'optimisation de l'expérience des utilisateurs.

Renforcement des capacités de base en matière de trading de produits dérivés

Avec le trading de dérivés cryptographiques comme activité principale, Zoomex continue de construire un écosystème de négociation complet couvrant de multiples actifs numériques. La plateforme propose actuellement une gamme d'instruments dérivés, dont des contrats à durée indéterminée, permettant d'effectuer diverses stratégies de trading multiactifs, tout en offrant un environnement de trading stable pour différents types d'utilisateurs.

Au niveau systémique, le moteur d'appariement de Zoomex prend en charge l'exécution des ordres au niveau de la milliseconde, en mettant l'accent sur le maintien de l'efficacité et de la stabilité en cas de forte volatilité du marché. Dans le même temps, la conception rationalisée de l'interface et l'optimisation des flux de travail contribuent à réduire la complexité opérationnelle et à améliorer la convivialité globale.

Concernant l'infrastructure de base, Zoomex continue d'améliorer son système de comptes et ses mécanismes de gestion des actifs. L'entreprise a notamment introduit des règles de retrait clairement définies, des processus de vérification à plusieurs niveaux et des procédures d'audit de sécurité. Ces capacités sont de plus en plus reconnues comme des éléments essentiels de la fiabilité et de la transparence des plateformes dans l'ensemble du secteur.

Élargir les cas d'utilisation au-delà du trading

Au-delà des services de trading, Zoomex explore également des applications plus larges des actifs numériques dans le monde réel.

En mars 2026, la plateforme a lancé la carte Zoomex, conçue pour faire le lien entre les actifs numériques et les scénarios de paiement au quotidien. Le produit prend en charge les comptes multidevises et est compatible avec les principaux systèmes de paiement tels qu'Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, ce qui permet des cas d'utilisation pour les dépenses quotidiennes et la gestion des fonds.

La plateforme a noté que ces initiatives étaient encore en cours d'évolution et qu'elles continueront d'être affinées en fonction des besoins des utilisateurs et des avancées technologiques.

Participation à une table ronde et perspectives de marché

Fernando, directeur du marketing chez Zoomex, participera à une table ronde durant l'événement. Il échangera avec des participants de l'industrie sur des sujets tels que le développement de la bourse, la dynamique des liquidités et la structure du marché.

Fernando a commenté :

« À mesure que le marché mûrit, les utilisateurs attendent moins une multitude de fonctionnalités et davantage une exécution et une stabilité optimales de la plateforme. Zoomex continue à se concentrer sur le renforcement de ses capacités de trading de base tout en s'engageant avec l'ensemble de l'industrie par le biais d'événements tels que l'EthCC pour affiner continuellement ses produits et services. »

Zoomex a ajouté qu'elle continuerait à renforcer sa présence sur les marchés européens et mondiaux en s'engageant auprès de l'industrie, en établissant des partenariats locaux et en continuant à optimiser ses produits. Sa participation à la conférence de Cannes marque un nouveau pas en avant dans sa stratégie pour le marché européen.

À propos de ZOOMEX

Fondée en 2021, Zoomex est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies qui compte plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 35 pays et régions, et qui offre plus de 700 paires d'échange. Guidée par ses valeurs fondamentales « Simple × Convivial × Rapide », Zoomex s'engage également à respecter les principes d'équité, d'intégrité et de transparence, en offrant une expérience de trading performante, à faibles barrières et digne de confiance.

Dotée d'un moteur d'appariement très performant et d'un affichage transparent des actifs et des ordres, Zoomex garantit une exécution cohérente des transactions et une traçabilité totale des résultats. Cette approche réduit l'asymétrie des informations et permet aux utilisateurs de comprendre clairement l'état de leurs actifs et chaque résultat de trading. En privilégiant la rapidité et l'efficacité, la plateforme continue d'optimiser la structure des produits et l'expérience utilisateur globale, tout en mettant en place une gestion des risques solide.

En tant que partenaire officiel de la Haas F1 Team, Zoomex met le même accent sur la vitesse, la précision et l'exécution fiable des règles sur les circuits de course que sur le trading. En outre, Zoomex a établi un partenariat exclusif avec le gardien de but de renommée mondiale Emiliano Martínez en tant qu'ambassadeur de la marque. Son professionnalisme, sa discipline et sa cohérence renforcent encore l'engagement de Zoomex en faveur d'un trading équitable et de la confiance à long terme des utilisateurs.

En termes de sécurité et de conformité, Zoomex détient des licences réglementaires, notamment Canada MSB, U.S. MSB, U.S. NFA, et Australia AUSTRAC, et a passé avec succès les audits de sécurité effectués par la société de sécurité de la blockchain Hacken. Opérant dans un cadre conforme tout en offrant des options flexibles de vérification des identités et un système de trading ouvert, Zoomex développe un environnement de trading plus simple, plus transparent, plus sûr et plus accessible pour les utilisateurs du monde entier.

Pour plus d'informations : Site web de Zoomex | X | Telegram | Discord

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