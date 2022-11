CHANGSHA, China, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em seu 30º aniversário, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) produziu com sucesso a primeira escavadeira fabricada exclusivamente por meio da fabricação inteligente (IM, sigla em inglês) no parque inteligente de maquinários de escavação, que faz parte da Smart Industrial City da Zoomlion ("cidade inteligente"). Usufruindo das tecnologias de programação de produção inteligente, IA industrial, gêmeos digitais e internet industrial, a fabricação inteligente da Zoomlion agora está produzindo escavadeiras em média a cada seis minutos.

Zoomlion agora produz escavadeiras a cada seis minutos graças às maravilhas da fabricação inteligente (PRNewsfoto/Zoomlion)

O parque inteligente de maquinários de escavação da Zoomlion tem sete oficinas e 61 linhas de produção inteligentes, seis das quais não são operadas por funcionários. Com uma taxa de coleta de 100% dos dados-chave do processo, ele possui operações de fabricação inteligente totalmente funcionais, desde a preparação de materiais, soldagem, usinagem, pintura, montagem até debugging, e é uma das unidades de fabricação inteligente mais avançadas do mundo. O parque inteligente tem uma capacidade de produção anual de 50 mil unidades de escavadeiras com uma faixa abrangente de tonelagem de 1,5 a 50 toneladas, e o valor de produção anual atinge 30 bilhões de yuans (4,22 bilhões de dólares).

A cidade industrial inteligente da Zoomlion tem quatro principais parques inteligentes de concreto, guindaste móvel, trabalho aéreo e maquinários de escavação, quatro centros de peças sobressalentes, oito plataformas de inovação em nível nacional, bem como bases de P&D e incubação de produtos para maquinários agrícolas inteligentes, IA e muito mais.

Como pioneira em tecnologias inovadoras, a Zoomlion revolucionou mais de 150 tecnologias líderes do setor, construiu oito fábricas lighthouse líderes mundiais, tem mais de 300 linhas de produção inteligentes e 20 linhas de produção não operadas por funcionários com cobertura total 5G.

Inovação tecnológica abrangendo três décadas

Por 30 anos, a Zoomlion tem promovido continuamente a transformação e a inovação para estabelecer fortes vantagens competitivas essenciais, e as iniciativas recentes de transformação inteligente, digital e verde alcançaram resultados significativos.

Com a cidade inteligente como núcleo, a Zoomlion está integrando tecnologias de ponta, incluindo 5G, big data, internet industrial, IA e blockchain para construir 14 fábricas lighthouse simultaneamente e estabelecer uma nova referência do setor. A convergência da digitalização e fabricação nas fábricas de fabricação inteligente da Zoomlion atingiu uma taxa de aprovação de produto de 100%, ao mesmo tempo em que reduziu o tempo do ciclo de produção em 55%.

Além do parque inteligente de maquinários de escavação, a Zoomlion construiu a maior unidade de fabricação inteligente de guindastes de torre do mundo, o principal parque industrial de componentes hidráulicos e o parque industrial Yuanjiang de fabricação inteligente de caminhões betoneiras, produzindo em média escavadeiras a cada seis minutos, guindastes de torre a cada 18 minutos e caminhões betoneiras a cada 18 minutos.

FONTE Zoomlion

