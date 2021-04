Zoomlion annonce ses résultats annuels de 2020 : ses revenus ont bondi de 50,34 % sur un an pour atteindre un record de 9,92 milliards de dollars américains

CHANGSHA, Chine, 9 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le 30 mars, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a publié son rapport annuel pour l'année 2020.

Renseignements financiers clés :

Le bénéfice d'exploitation a atteint 65,109 milliards de yuans (9,92 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 50,34 % par rapport à l'année précédente.

a atteint 65,109 milliards de yuans (9,92 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 50,34 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en bourse a atteint 7,281 milliards de yuans (1,11 milliard de dollars américains), soit une hausse de 66,55 % par rapport à l'année précédente.

« Zoomlion a connu une excellente année 2020 », a déclaré M. Yang Duzhi, secrétaire du conseil d'administration de Zoomlion. « Grâce à la solide performance des produits de base de l'entreprise et à sa rentabilité la plus élevée de l'industrie, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires record au cours de cette période. »

Réalisations opérationnelles :

En 2020, les ventes de machines de construction de l'entreprise ont atteint 61,383 milliards de yuans (9,35 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 49,75 % par rapport à l'année précédente. La part de marché des principaux produits de Zoomlion, comme les grues et les bétonnières, augmente plus rapidement que la moyenne de l'industrie. Les ventes de grues à tour ont atteint un niveau record, conservant la première place du marché mondial. La part de marché des camions-grues de plus de 30 tonnes, des grues sur chenilles ainsi que des camions-pompe à flèche longue, des pompes à béton montées sur camion et des centrales à béton demeure au sommet du marché intérieur.

Zoomlion a également fait des percées sur des marchés potentiels comme ceux des machines de terrassement et des chariots élévateurs à nacelle. Ses ventes de machines de terrassement ont bondi au sixième rang du marché intérieur, grâce à l'innovation de ses produits et à sa stratégie de vente et de marketing. Grâce à un système d'alimentation au lithium entièrement mis à niveau, Zoomlion a lancé plus de 40 chariots élévateurs à nacelle écologiques et intelligents en 2020, ce qui permet au produit de demeurer le chef de file du secteur.

Réalisations internationales :

« Zoomlion excelle également dans le marché mondial. Grâce à la mise en œuvre continue de la stratégie de localisation de l'entreprise, la présence internationale de Zoomlion a connu une croissance exceptionnelle, les ventes à l'exportation de grues de construction ayant augmenté de plus de 35 % par rapport à l'année précédente, a déclaré M. Yang. L'entreprise a établi un réseau mondial de fabrication, de vente et de services qui couvre plus de 100 pays et régions, créant ainsi une compétitivité de base dans les marchés locaux. »

La grue sur chenilles ZCC9800 a établi un record comme étant la plus grosse grue sur chenilles exportée de Chine vers des marchés mondiaux établis. Plusieurs parcs industriels et installations de production ont été établis au Bélarus, au Kazakhstan, en Inde, au Pakistan, en Indonésie et en Thaïlande pour stimuler la production locale. Sa filiale CIFA a également réalisé une production et des ventes locales de grues en Italie.

L'entreprise continuera d'accélérer sa transformation numérique, d'investir davantage en R&D pour mettre à niveau ses produits technologiques et d'obtenir de bons résultats pour ses actionnaires.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers. L'entreprise vend aujourd'hui plus de 600 produits de pointe issus de 56 gammes de produits couvrant 10 catégories importantes.

www.zoomlion.com

