Zoomlion anuncia resultados anuais de 2020: a receita aumentou 50,34% em comparação com o ano anterior atingindo um recorde de US$ 9,92 bilhões

CHANGSHA, China, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Em 30 de março, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) publicou seu relatório anual de 2020.

Principais destaques financeiros:

O lucro operacional chegou a 65,109 bilhões de yuans ( US$ 9,92 bilhões), um aumento de 50,34% em comparação com o ano anterior.

"O ano de 2020 foi excelente para a Zoomlion", afirmou o Sr. Yang Duzhi, secretário do conselho de administração da Zoomlion. "Impulsionada pelo sólido desempenho dos principais produtos da empresa e rentabilidade líder do setor, a empresa relatou uma receita recorde durante o período apurado."

Resultados operacionais:

Em 2020, o negócio de maquinários de construção da empresa alcançou uma receita de vendas de 61,383 bilhões de yuans (US$ 9,35 bilhões), representando um aumento de 49,75% em relação ao ano anterior. A participação de mercado dos principais produtos líderes da Zoomlion, como guindastes e máquinas de concreto, está crescendo mais rapidamente do que a média do setor. As vendas de gruas de torre bateram o recorde, mantendo o primeiro lugar no mercado global. A participação de mercado de muncks acima de 30 toneladas de capacidade, guindastes de esteira, caminhões com bomba de concreto de longo alcance, bombas de concreto montadas sobre caminhões e plantas de mistura de concreto permanecem no topo do mercado interno.

A Zoomlion também fez avanços em mercados potenciais, como os mercados de máquinas de terraplanagem e de plataformas aéreas de trabalho (AWP). As vendas de máquinas de terraplanagem atingiram o sexto lugar no mercado interno, graças à sua inovação de produtos, bem como à sua estratégia de vendas e marketing. Com um sistema de energia por bateria de lítio totalmente atualizado, a Zoomlion lançou mais de 40 AWPs inteligentes ecologicamente em 2020, o que permite que o produto mantenha sua posição de liderança no setor.

Conquistas internacionais:

"A Zoomlion também se destacou no mercado global. Ao implementar continuamente uma estratégia de localização, a presença internacional da Zoomlion testemunhou um crescimento excepcional, com um aumento de mais de 35% nas vendas de exportação de guindastes para construção em comparação com o ano anterior", disse o Sr. Yang. "A empresa estabeleceu uma rede global de fabricação, vendas e serviços que abrange mais de 100 países e regiões, criando competitividade nos mercados locais."

O guindaste de esteira ZCC9800 estabeleceu o recorde de guindaste de esteira de maior tonelagem exportado da China para mercados maduros globais. Vários parques industriais e bases de produção foram estabelecidos na Bielorrússia, Cazaquistão, Índia, Paquistão, Indonésia e Tailândia para impulsionar a produção local. Sua subsidiária, a CIFA, também teve produção e vendas localizadas de guindastes na Itália.

A empresa continuará a acelerar sua transformação digital, a investir ainda mais em P&D para atualizar os produtos tecnológicos e a entregar resultados sólidos para seus acionistas.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa de fabricação de equipamentos de ponta que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 600 produtos de ponta de 56 linhas de produtos, cobrindo dez categorias importantes.

www.zoomlion.com

FONTE Zoomlion

