Zoomlion anuncia primeira declaração de segurança de guindastes de torre, exigindo padrões de segurança aprimorados

NOVA ÁREA DE XIONG'AN, China, 25 de setembro de 2020 /PRNewswire/ - A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion), fabricante chinês líder de maquinário e equipamentos pesados para a construção, publicou a primeira declaração da empresa sobre segurança de guindastes de torre do mundo durante a Convenção de Construção de Xiong'an de 2020 e a Cúpula de Segurança de Guindastes de Torre em 14 de setembro, na Nova Área de Xiong'an, uma nova área de nível estadual próxima à capital chinesa, Pequim, convidando a participação de todo o setor para aumentar a segurança dos padrões de guindastes de torre.

Guo Xuehong, vice-presidente da Zoomlion, observou no discurso de abertura que, como líder da indústria de máquinas de içamento para a construção, é responsabilidade da Zoomlion promover o desenvolvimento seguro, de alta qualidade e sustentável da indústria de guindastes de torre.

A declaração de segurança de guindastes de torre especifica 11 padrões básicos nas quatro áreas de segurança de controle, segurança de estrutura, segurança ambiental extrema e segurança na nuvem, que inclui uma carga de teste que supera os padrões europeus, capacidade de resistência à ruptura de cabo de aço, controle de dispositivo de segurança digital e muito mais.

Em 14 de setembro, a entrega total de equipamentos de máquinas de içamento para a construção da Zoomlion ultrapassou 10 bilhões de yuans (US $ 1,47 bilhão), três meses antes em comparação com 2019. A empresa foi avaliada como a nº 1 no mercado global de guindastes de torre, bem como seu forte compromisso com elevados padrões de qualidade e segurança.

"A Zoomlion está fornecendo suporte completo para a construção da Nova Área de Xiong'an por meio de duas plataformas - a plataforma de gerenciamento de segurança e a plataforma de entrega de produtos da Zoomlion, e duas bases - guindastes de torre e base de suporte de elevador para construção e base de treinamento de Xiong'an", disse Tang Shaofang, vice-presidente da Zoomlion e gerente geral da Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company. "No momento, mais de 80% dos guindastes de torre que estão em funcionamento em vários projetos de construção em Xiong'an são fornecidos pela Zoomlion."

"Com a declaração de segurança dos guindastes de torre, a Zoomlion está comprometida com o desenvolvimento seguro e positivo da indústria. Buscamos incentivar os demais a valorizar a segurança e atualizar continuamente os padrões de qualidade e segurança", disse Yu Lekang, vice-gerente geral da Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de última geração que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 600 produtos de ponta de 56 linhas de produtos, cobrindo dez categorias importantes.

