Zoomlion apresenta nove linhas de produtos de ponta para bauma China 2020

XANGAI, 20 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) exibirá mais de 50 conjuntos de produtos de equipamentos de construção de nove linhas de produtos, com as tecnologias mais recentes da empresa, na bauma China 2020. A feira internacional começará em 24 de novembro no novo centro de exposição internacional de Xangai (SNIEC).

Como maior expositor externo do evento, a Zoomlion exibirá guindastes móveis, gruas torre, maquinaria de concreto, máquinas de movimentação de terra, plataformas de trabalho aéreo, máquinas de fundação, bem como veículos industriais e equipamentos de argamassa seca.

A empresa lançará seu setor de negócios completamente renovado de maquinário de mineração, incluindo o lançamento de dois novos produtos à medida que a Zoomlion desenvolve equipamentos de mineração mais confiáveis, eficientes e inteligentes que se baseiam em suas fortes bases e capacidades inovadoras.

"O tema da exposição da Zoomlion na bauma China 2020 é 'Visão Constrói o Futuro'. Como inovadora do setor, a Zoomlion está confiante em liderar a evolução tecnológica com a criação de produtos inovadores e inteligentes para clientes globais," disse o sr. Guo Xuehong, vice-presidente da Zoomlion.

A Zoomlion destacará uma série de novas tecnologias e inovações líderes do setor, incluindo:

Equipamentos de argamassa seca que adotam o sistema de medição automática de granulados com ultra-alta precisão patenteada Powerdos da Zoomlion;

A mais alta plataforma de trabalho aérea do mundo, de braço reto e autopropulsionada;

Tecnologias leves de maquinário de concreto, tais como uma inovadora lança vazada, tubo de concreto de fibra de carbono e aço de ultra-alta resistência,;

Tecnologias de içamento inteligente, tais como o travamento automático do alvo, planejamento de caminho autônomo, desvio inteligente de obstáculo e alinhamento preciso;

Sistema de controle inteligente autodesenvolvido ETI para guindastes de construção;

Produtos inteligentes da geração 4.0A,

Tecnologia inteligente com interação de voz

A Zoomlion apresentará também a sua linha de produtos de energia sustentável, incluindo o primeiro caminhão guindaste elétrico do mundo, um caminhão betoneira elétrico, uma plataforma de trabalho aéreo híbrido de lítio e veículos industriais que funcionam com eletricidade e energia de hidrogênio.

Adicionalmente aos produtos inteligentes e avançados, a Zoomlion demonstrará a sua façanha de produção inteligente mais recente, a construção da cidade industrial inteligente Zoomlion em Changsha, através de uma apresentação ao vivo desenvolvida pela ZValley 5G. Um novo Parque de Maquinários de Escavação, previsto para inaugurar até o final deste ano na Cidade Industrial, integrará as capacidades industriais novas e existentes da Zoomlion.

A Zoomlion demonstrará como o controle remoto dos escavadores em tempo real 5G permite que as atividades de construção sejam simplificadas e melhoradas e ofereçam uma experiência imersiva para os visitantes, permitindo que operem a grua torre 5G no local

Neste momento especial, a Zoomlion convida o público global a conhecer a bauma China 2020 por meio de eventos de transmissão ao vivo:

1. Acesse a transmissão ao vivo em inglês em http://zomo.360vrjy.com. A sessão está programada para as 14:30 - 16:20 (horário de Pequim) em 25 de novembro, onde o público terá a oportunidade de ganhar modelos dos produtos da Zoomlion. Um apresentador falando em inglês também levará o público para assistir a transmissão ao vivo em https://www.nimo.tv/zoomlion.

2. Uma transmissão ao vivo em inglês do diálogo do expositor será apresentada na loja da Zoomlion no Alibaba em http://zoomlion1.en.alibaba.com.

3. Acesse no site da Zoomlion todas as informações de sua exposição na bauma China 2020 em https://baumachina2020vr.lmjx.net/sh/zoomlion/.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de última geração que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 600 produtos de ponta de 56 linhas de produtos, cobrindo dez categorias importantes.

