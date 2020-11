Zoomlion présente neuf gammes de produits de premier plan à la bauma China 2020

Des percées révolutionnaires en matière de streaming en direct, notamment de technologie légère et d'interaction vocale

SHANGHAI, 21 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») exposera plus de 50 ensembles d'équipement de construction provenant de neuf gammes de produits à la bauma China 2020 et mettant en vedette les dernières technologies de l'entreprise. La foire commerciale internationale ouvrira ses portes le 24 novembre au Shanghai New International Expo Centre (« SNIEC »).

Plus grand exposant extérieur de l'événement, Zoomlion présentera des grues mobiles, des grues à tour, des machines à béton, des engins de terrassement, des plateformes de travail aérien, des machines de fondation ainsi que des véhicules industriels et de l'équipement de mortier à mélange sec.

L'entreprise lancera son tout nouveau secteur de la machinerie minière, y compris la mise en marché de deux nouveaux produits, alors que Zoomlion développe des équipements miniers plus fiables, efficaces et intelligents qui s'appuient sur ses solides bases et ses capacités d'innovation.

« Le thème de l'exposition de Zoomlion à la bauma China 2020 est "La vision crée l'avenir". En tant qu'avant-gardiste de l'industrie, Zoomlion pense pouvoir mener l'évolution technologique et créer des produits novateurs et intelligents pour les clients du monde entier », a déclaré M. Guo Xuehong, vice-président de Zoomlion.

Zoomlion présentera une série de nouvelles technologies et de percées de pointe dans l'industrie, notamment :

Du matériel de mortier à mélange sec qui adopte le système de dosage automatique à poudre Powerdos breveté de Zoomlion;

La plus grande plateforme de travail aérien autopropulsée et à mât droit au monde;

Des technologies légères de la machinerie à béton, comme l'innovante flèche creuse, la fibre de carbone pour tuyaux en béton et l'acier ultrarésistant;

Des technologies intelligentes de levage comme le verrouillage automatique de la cible, la planification autonome de la trajectoire, l'évitement intelligent des obstacles et l'alignement précis;

Un système de commande intelligent ETI conçu par l'entreprise pour les grues de construction;

Des produits intelligents de génération 4.0;

Une technologie intelligente avec interaction vocale.

Zoomlion présentera également sa gamme de produits énergétiques durables, y compris le premier camion-grue électrique, un camion malaxeur électrique, une plateforme de travail aérien hybride au lithium et des véhicules industriels fonctionnant à l'électricité et à l'hydrogène.

En plus des produits de pointe et intelligents et par le biais d'une présentation en direct alimentée par ZValley 5G, Zoomlion fera la démonstration de sa dernière réalisation en matière de fabrication intelligente : la construction de Zoomlion Intelligent Industrial City à Changsha. Une nouvelle flotte d'excavateurs, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année dans ladite Industrial City, intégrera les capacités industrielles existantes et nouvelles de Zoomlion.

Zoomlion fera la démonstration de la commande à distance en temps réel 5G des excavateurs, montrant comment les activités de construction peuvent être simplifiées et améliorées, et créera une expérience immersive pour les visiteurs en leur permettant d'utiliser une grue à tour intelligente 5G sur place.

En cette période particulière, Zoomlion invite le public du monde entier à participer à la bauma China 2020 grâce à des événements de streaming en direct :

1. Accédez au streaming en direct en anglais à l'adresse http://zomo.360vrjy.com. La séance est prévue pour le 25 novembre, de 14 h 30 à 16 h 20 (heure de Pékin) et le public pourra gagner des modèles de produits Zoomlion. Un animateur anglophone permettra également au public de regarder la séance en direct à l'adresse https://www.nimo.tv/zoomlion.

2. Le dialogue avec les exposants sera diffusé en direct en anglais au magasin Zoomlion sur Alibaba à http://zoomlion1.en.alibaba.com.

3. Consultez le site Web de Zoomlion pour connaître les détails de son exposition à la bauma China 2020 à https://baumachina2020vr.lmjx.net/sh/zoomlion/.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, la société Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. L'entreprise vend aujourd'hui plus de 600 produits de pointe issus de 56 gammes de produits couvrant dix catégories importantes.

SOURCE Zoomlion