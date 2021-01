Zoomlion comemora a montagem da primeira escavadeira inteligente na Smart Industrial City da Zoomlion

As escavadeiras de 20 e 48 toneladas que saem da nova linha de montagem foram fabricadas em um espaço inteligente de 36.000 m2. Deixando de lado as empilhadeiras convencionais, mais de 100 robôs de transporte inteligentes distribuem mais de 9.000 peças instantaneamente por toda a área de trabalho, junto a outros robôs industriais para aumentar a produção inteligente e a automação.

"O Parque foi projetado de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais, incorporando totalmente os conceitos de inteligência, digitalização e sustentabilidade ecológica, contando com linhas de produção automatizadas e as fábricas inteligentes mais precisas e flexíveis," disse Zhang Chunxin, presidente e CEO da Zoomlion.

A "inteligência invisível" se reflete em cada aspecto da produção, operação e gestão do Parque, por meio da convergência entre logística inteligente e programação de produção, IA industrial, duplicação digital, tecnologias de internet industrial e big data e o sistema de controle e gestão do Parque. Os esforços resultam na fabricação digital e transparente e permitem que as fábricas inteligentes reduzam o ciclo de P&D, os custos operacionais e o consumo de energia, ao mesmo tempo em que aprimoram a eficiência produtiva de forma significativa.

O Parque será um grande apoio para o setor de escavadeiras da Zoomlion e, quando concluído, o parque industrial - avaliado em 30 bilhões de yuanes (US$45.87 bilhões) – terá capacidade anual de fabricação de 50.000 unidades de todos os tipos de escavadeiras inteligentes, o que significa que a cada seis minutos uma escavadeira deixará a linha de montagem.

Sobre a Smart Industrial City da Zoomlion

A Smart Industrial City da Zoomlion é um parque fabril que segue um projeto pioneiro de classe mundial lançado em janeiro de 2019 pela Zoomlion, com investimento total de 100 bilhões de yuanes (US$15.29 bilhões). A City conta com quatro setores principais de maquinário divididos em concreto, guindaste de construção, plataformas aéreas de trabalho e escavação, quatro centros de peças, seis plataformas de inovação nacional, e diversas bases de teste e incubadoras para maquinário agrícola inteligente, AI e outros programas de P&D. O novo Parque de Fabricação de Escavadeiras é o primeiro parque construído na Smart Industrial City da Zoomlion. Quando concluída, a City será a maior e mais completa base industrial do mundo para maquinários de construção, assumindo a liderança como fábrica de alta performance, jardim ecológico e cidade inteligente.

Sobre a Zoomlion

Fundada em 1992, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) é uma empresa fabricante de equipamentos de última geração que integra maquinário de engenharia, maquinário agrícola e serviços financeiros. Atualmente, a empresa vende mais de 600 produtos de ponta de 56 linhas de produtos, cobrindo dez categorias importantes.

