Zoomlion comemora abertura de importantes parques industriais de novos materiais

As instalações de referência pretendem assumir a liderança na fabricação de novos materiais de mistura de argamassa seca para construção

CHANGSHA, China, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em julho deste ano, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) iniciou a produção comercial de seu Parque do Setor de Novos Materiais, na cidade de Ji'an, e começou a construção de duas fábricas de referência de novos materiais no condado de Xiangyin e na cidade de Chongqing, na China. O progresso representa uma conquista estratégica significativa do negócio de novos materiais de mistura de argamassa seca da Zoomlion e um marco no desenvolvimento de novos materiais da empresa.

A fabricação de novos materiais da Zoomlion é especializada em P&D e na produção de argamassa seca ecológica, que economiza energia e tem alta eficiência, oferecendo soluções integradas desde a formulação, produção e logística até a construção e serviço.

"A necessidade de projetos de construção de alta resistência, ecológicos e inteligentes está aumentando nos últimos anos, o que apresenta uma enorme oportunidade para novos mercados de materiais de construção, e a Zoomlion tem fortes diferenciais em tecnologia, produtos e cadeias de suprimentos em fabricação de novos materiais", disse Chen Peiliang, vice-presidente da Zoomlion e gerente geral da Zoomlion New Material Technology.

"Possuímos mais de três mil tipos de fórmulas e técnicas de materiais de construção e formamos um sistema de cinco grandes categorias de produtos. Também temos a cadeia de suprimentos completa, que consiste de uma linha de produção inteligente, novos materiais de construção, equipamentos e métodos de construção", acrescentou Chen.

Atualmente, o Parque Industrial de Novos Materiais (Ji'an) da Zoomlion lançou uma linha de produção de mistura de argamassa seca RMAS4000, que produz principalmente argamassa pré-fabricada e argamassa leve para construção mecanizada. Em um futuro próximo, a empresa pretende investir ainda mais em linhas de produção de argamassa especial de ponta, como KMA e MTA, de acordo com a demanda do mercado.

Sua nova fábrica de materiais em Xiangyin pretende construir 37 mil metros quadrados de instalações de produção, que, após a conclusão, serão a maior e mais automatizada base de fabricação de novos materiais sustentáveis. A empresa também está construindo uma nova fábrica de materiais de referência em Chongqing, com o objetivo de atingir uma capacidade de produção anual de 800 mil toneladas de vários tipos de mistura de argamassa seca, com um valor anual previsto de 800 milhões de yuans (USD 118 milhões).

"Nos últimos anos, a Zoomlion se concentrou em expandir seus principais negócios e estabeleceu três setores: maquinário de construção, maquinário agrícola inteligente e agricultura inteligente, bem como novos materiais de construção. O layout de negócios diversificado revelou o potencial da empresa e impulsionou o crescimento de novos negócios", disse Chen.

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion