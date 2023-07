Zoomlion Construction Machinery progresse sur les marchés internationaux et renforce l'infrastructure mondiale

CHANGSHA, Chine, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK), fait d'importants progrès sur les marchés internationaux, réalisant d'importantes livraisons de produits au Moyen-Orient, en Australie et en Asie du Sud-Est. Cette réalisation met en lumière la stratégie d'internationalisation et de développement de la localisation de Zoomlion, soulignant son engagement à fournir des produits et services de haute qualité dans le monde entier.

Au Moyen-Orient, la performance de Zoomlion a été remarquable. En Arabie saoudite, ses excavatrices ont été déployées pour NEOM, la « ville du futur ». La qualité et la livraison rapide de ces produits ont augmenté la satisfaction des clients et conduit à plus de commandes. Ses grues de 110 et 80 tonnes sont destinées à Yanbu, une ville occidentale d'Arabie saoudite, et des dizaines de bétonnières ont été livrées à YAMAMA Cement Co., le plus ancien cimentier du pays.

Un succès similaire a été connu aux Émirats arabes unis (EAU) et au Koweït, où le système d'affaires à l'étranger efficace de Zoomlion a permis l'exécution rapide de grosses commandes. Tirant parti de ses solides systèmes d'affaires à l'étranger, l'entreprise a rapidement livré huit pompes sur une commande de 17 camions aux Émirats arabes unis en un peu plus de 20 jours. La réalisation rapide a été facilitée par sa filiale du Golfe basée dans la zone de libre-échange de Jebel Ali à Dubaï, réduisant le temps d'expédition de la Chine de plus d'un mois.

« Notre réseau à trois niveaux couvre tous les principaux marchés d'Arabie saoudite, assurant une réponse rapide pour les pièces de rechange de service. Nous constatons une nette augmentation de la satisfaction de la clientèle », a déclaré Liu Jianwei, directeur national de Zoomlion en Arabie saoudite.

L'Australie a vu le lancement du premier magasin 4S de Zoomlion pour les machines de terrassement. Cette installation entièrement équipée est prête à fournir des services de vente et après-vente complets aux clients, mettant en évidence l'engagement de Zoomlion à la satisfaction des clients.

Parallèlement, en Malaisie, Zoomlion a livré trois machines de pulvérisation humide pour la difficile construction du East Coast Rail Link, soulignant la capacité de l'entreprise à créer des solutions adaptables et efficaces pour diverses conditions mondiales.

Zoomlion poursuit sa tendance à la hausse. Selon son rapport financier, les revenus de l'entreprise générés à l'étranger en 2022 ont connu une hausse de 72,6 % sur un an, tandis qu'ils ont connu une hausse de 123 % au premier trimestre 2023, révélant une tendance de croissance stable et prometteuse pour les activités internationales de Zoomlion.

Dans un marché de plus en plus mondialisé, Zoomlion accélère son développement, approfondit sa stratégie de localisation, augmente ses investissements en recherche et développement de produits, et maximise l'adaptabilité et la qualité des produits pour répondre aux divers besoins de sa clientèle mondiale.

