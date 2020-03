ZOOMLION daruje masky Taliansku na pomoc v boji s COVID-19

ČANGŠA, Čína, 14. marca 2020 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. (01157.HK), popredný čínsky výrobca strojárskeho a poľnohospodárskeho vybavenia, daruje prvú várku 50 000 masiek, ktoré dnes odlietajú z čínskeho mesta Čangša do Lombardska v Taliansku.

Po príchode do Lombardska budú masky odovzdané miestnym zdravotníckym orgánom, ktoré ich budú distribuovať zdravotníckym pracovníkom v predných líniách kvôli zamedzeniu šírenia epidémie COVID-19 v Taliansku.