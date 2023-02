Zoomlion exibirá tecnologia inteligente de interação homem-máquina e realizações de produção verde na CONEXPO-CON/AGG 2023

LAS VEGAS, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está programada para expor 22 produtos em sete categorias, incluindo equipamentos personalizados para o mercado norte-americano, e suas inovadoras tecnologias de produção verde para a CONEXPO-CON/AGG 2023, de 14 a 18 de março no Centro de Convenções de Las Vegas. A Zoomlion estará no estande F9615.

A CONEXPO-CON/AGG é a maior feira de negócios de construção da América do Norte. Com o tema "Visão cria futuro ", a Zoomlion destacará os produtos mais requisitados pelos clientes norte-americanos, especialmente na manufatura inteligente verde, produção e vendas localizadas, por meio da apresentação de produtos com desempenho, qualidade e inovação tecnológica excepcionais.

O principal portfólio da Zoomlion na CONEXPO-CON/AGG contará com:

Máquinas de Terraplenagem: serão destacados seis modelos das escavadeiras da série G que abrangem faixas de tonelagem micro a grande e a carregadeira de direção automática ZS090V, todos atendendo aos padrões de emissão norte-americanos. O público também poderá experimentar os produtos por meio de demonstrações interativas homem-máquina.

Máquinas de Içamento: o guindaste off-road ZTR1100D533, um produto com certificação ANIS, será o centro das atenções. Ele tem uma altura máxima de elevação de 66 metros, combinada com lanças principais e suspensas para alcançar a capacidade de içamento líder do setor.

Guindaste de Torre: a Zoomlion apresentará seus componentes principais mais recentes, como a nova cabine do motorista CR8-H e a junta de cavilha RB do guindaste de torre da geração R projetado para os mercados europeus e americanos de ponta.

Máquinas de Concreto: como membro da APCA, a Zoomlion apresentará o novo caminhão-bomba 50X-6RZ, um modelo da série 4.0 com lança de seis seções e tecnologia APD que reduz o consumo geral e prolonga a vida útil. A subsidiária alemã da Zoomlion, m-tec, também exibirá produtos de equipamentos de mistura a seco.

Veículo Industrial: o FB25H e o FL25H adotam o motor da série Kubota O5 e uma série de recursos de design vantajosos para melhor atender à demanda do mercado local.

Desde que entrou no mercado dos EUA em 2007, o roteiro de globalização da Zoomlion se concentra na aceleração da transformação de modelos de negócios e em uma estratégia internacional de localização. Em 2012, a Zoomlion estabeleceu o Centro de P&D da América do Norte. Atualmente, sua subsidiária norte-americana possui uma rede que integra P&D, vendas e marketing e uma base produtiva, além de cobrir a logística e o fornecimento de peças de reposição no mercado local.

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion