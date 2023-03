Zoomlion gana $87,28 millones de pedidos en la CONEXPO-CON/AGG 2023

LAS VEGAS, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") hizo una presentación fabulosa en la CONEXPO-CON/AGG 2023, la feria de construcción más importante de Norteamérica, que fue llevada a cabo del 14 al 18 de marzo en Las Vegas, USA, con 22 productos en siete categorías, y obtuvo firmas in situ y pedidos intencionales por un valor de $87,28 millones al tercer día de la exposición.

En comparación con la última presentación en la CONEXPO-CON/AGG, las exhibiciones de Zoomlion aumentaron casi un 60 %. En el stand F9615, las siete categorías en exhibición fueron maquinaria de elevación, maquinaria de elevación de construcción, maquinaria de concreto, plataformas de trabajo de elevación móvil, maquinaria de movimiento de tierra, vehículos industriales y equipos de mortero de mezcla seca m-tec. La demostración de productos de fabricación inteligente, un juego de baloncesto de excavadoras y la exhibición de bailarines llenos de energía atrajeron a un numeroso público al stand de Zoomlion durante toda la exposición.

La maquinaria de concreto, la maquinaria de elevación de ingeniería y la maquinaria de elevación para construcción, como sectores ventajosos a largo plazo de Zoomlion, lograron avances significativos, incluida la firma de un contrato de venta de maquinaria de elevación de ingeniería de 800 toneladas en la exposición, lo que marcó un récord de la mayor cantidad de productos de tonelaje exportados desde China hasta el mercado sudamericano, lo que demuestra la competitividad duradera de los productos de Zoomlion.

La empresa llevó a la feria seis excavadoras de la serie G y una cargadora elevadora deslizante, cubriendo una gama completa de excavadoras de micro, pequeño, mediano y gran tonelaje. La amplia gama de productos que se exhiben en la feria pudo atender las diferentes necesidades de todo tipo de clientes.

Al tercer día de la exposición, Zoomlion firmó contratos para una amplia gama de productos, con clientes provenientes de los Estados Unidos, pero también de Canadá, Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Argentina y otros países, con una cantidad total de acuerdos de $87,28 millones. Zoomlion ha estado en el mercado norteamericano por 16 años, después de haber ingresado a dicho mercado en 2007.

"Norteamérica es una parte importante del diseño de globalización de la empresa. Zoomlion busca cultivar el mercado con nuestra estrategia de localización, que incluye el desarrollo o la mejora de productos de acuerdo con las condiciones de trabajo locales, así como el establecimiento de sistemas localizados de ventas, servicios y centros de repuestos. Seguiremos creando más valor para los clientes de todo el mundo con productos más sobresalientes y servicios más completos a fin de lograr una cooperación beneficiosa para todos", afirmó Liu Zenglai, asistente administrativo general de Zoomlion Overseas Company.

