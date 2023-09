Zoomlion Informa Resultados do Primeiro Semestre de 2023: Crescimento de Escala, Qualidade e Lucratividade em Pleno Andamento, com Receita Internacional Disparando 115,39% em Relação ao Ano Anterior

CHANGSHA, China, 6 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) relatou receitas de vendas no primeiro semestre de 2023 de 24.075 bilhões de yuans (US$ 3,29 bilhões), marcando um aumento de 13,03% em relação ao ano anterior. A receita internacional contribuiu com 8,372 bilhões de yuans (US$ 1,15 bilhão), refletindo um aumento notável de 115,39% em relação ao ano anterior.

O lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora atingiu 2,04 bilhões de yuans (US$ 279,27 milhões), um crescimento de 18,9%. Enquanto isso, o lucro líquido, ajustado por itens não recorrentes, subiu 40,31%, para 1,688 bilhão de yuans (US$ 231 milhões).

A Zoomlion atribui seu desempenho robusto no primeiro semestre de 2023 ao seu compromisso com o desenvolvimento de alta qualidade, enfatizando a transformação digital, inteligente e ecológica, com foco em setores de negócios emergentes e na expansão robusta do mercado internacional.

A Zoomlion se esforça persistentemente para reduzir custos e aumentar a eficiência. Ela melhora a eficiência operacional promovendo consistentemente o uso de novos materiais de construção, técnicas e tecnologias avançadas. Esta abordagem garante a melhoria contínua da qualidade da operação e da gestão.

Beneficiando-se da atualização digital, da fabricação inteligente e do autodesenvolvimento e aplicação da Internet industrial, a Zoomlion reduziu com sucesso o ciclo de P&D em 31,1% e os custos operacionais em 20,3%. Sua fábrica de faróis líder mundial melhorou a eficiência da produção em 34,1%, levando a uma redução de 35% no ciclo de atendimento de pedidos.

Durante o período do relatório, a taxa de lucro bruto do produto da Zoomlion aumentou 7,11% em relação ao ano anterior, atingindo 27,9%. A taxa de lucro bruto no 2T foi de 29,04%, um aumento de 2,65% em relação ao mês anterior e 7,63% em relação ao ano anterior. A Zoomlion alcançou cinco trimestres consecutivos de melhoria desde o primeiro trimestre de 2022. Isso denota o quinto trimestre consecutivo de crescimento desde o primeiro trimestre de 2022. Além disso, o índice de lucro líquido do primeiro semestre de 2023 aumentou para 9,22%, um aumento de 1% em relação ao ano anterior.

Além de resultados significativos nos três setores de maquinários de construção, máquinas agrícolas e agricultura inteligente, bem como novos materiais de construção, a Zoomlion também fez avanços significativos nos mercados internacionais, com sua receita no primeiro semestre de 2023 aumentando 115,39% em relação ao ano anterior. Países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia, Cazaquistão e Brasil tiveram um crescimento de vendas superior a 200%.

Vários produtos da Zoomlion estabeleceram recordes de exportação chinesa em máquinas de construção e engenharia:

O guindaste de 800 toneladas enviado para a Argentina foi o maior guindaste exportado pela China para a América do Sul.

foi o maior guindaste exportado pela para a América do Sul. O guindaste de torre de 2.850 toneladas entregue à África Ocidental foi o guindaste de torre de maior tonelagem da China exportado para a África.

exportado para a África. O guindaste de torre R4300-100 foi o guindaste de torre de maior tonelagem da China exportado para a Coreia do Sul.

