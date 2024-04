Zoomlion Jahresbericht 2023: Rekordsteigerung des internationalen Umsatzes um 79,2 % auf 17,905 Mrd. Chinesische Yuan

CHANGSHA, China, 3. April 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 1157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Baumaschinen und -ausrüstungen, veröffentlichte am Abend des 28. März seinen Jahresbericht 2023. Das Unternehmen erzielte einen Jahresumsatz von 47,075 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 13,08 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und einen Nettogewinn von 3,771 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 58,13 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz des Unternehmens auf dem internationalen Markt, der mit einem Anteil von 38,04 % am Gesamtumsatz einen neuen Rekordwert erreichte, belief sich auf 17,905 Mrd. Yuan. Das ist ein Anstieg von 79,2 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktposition von Zoomlion in den traditionellen Sektoren hat sich stetig verbessert:

Der Umsatz mit Hebemaschinen kletterte auf 19,29 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 1,6 % gegenüber dem Vorjahr gleichkommt.

Der Umsatz mit Betonmaschinen erreichte 8,6 Mrd. Yuan, eine Steigerung von 1,6 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktposition in aufstrebenden Sektoren wie Erdbewegungsmaschinen, Hubarbeitsbühnen und Bergbaumaschinen hat sich deutlich verbessert. Die Umsätze mit Erdbewegungsmaschinen beliefen sich auf 6,65 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 89,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und die Umsätze mit Hubrettungsmaschinen auf 5,71 Mrd. Yuan, was einen Anstieg von 24,2 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Bis Ende 2023 hat Zoomlion weltweit mehr als 30 First-Level-Geschäftszentren und mehr als 350 Second-Level-Niederlassungen errichtet, wobei sich der Bau von regionalen Zentren bis hin zu Städten der höheren Ebene erstreckt. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter außerhalb Chinas übersteigt 3000 und die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 140 Ländern und Regionen vertrieben. Die Bruttogewinnmargen in China und international sowie in den einzelnen Geschäftssegmenten stiegen im Jahr 2023 auf 27,54 %. Dies entspricht einem Anstieg von 5,7 % im Vergleich zum Vorjahr.

Zoomlion hat sich die Idee des globalen Dorfes zunutze gemacht, indem es den durchgängigen, direkten Geschäftsansatz zusammen mit der digitalen Zwillingsplattform nutzte und seine internationale Präsenz durch erstklassige F&E-Zentren, moderne Produktionseinheiten und ausgedehnte Vertriebsnetze stetig ausbaute. Das Unternehmen hat den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Fähigkeiten seiner Serviceteams gelegt, um die internationale Kundenerfahrung und die Markenwahrnehmung maßgeblich zu verbessern.

Zoomlion legt den Schwerpunkt seiner Entwicklung auf Digitalisierung, Intelligenz und Umweltfreundlichkeit und strebt einen ökologischen Rahmen für intelligente Forschung und Entwicklung, wissenschaftliches Management und fortschrittliche Fertigung an. Die Produktivität wurde durch Durchbrüche in Kerntechnologien wie 5G, industrielles Internet, Cloud Computing, Big Data und künstliche Intelligenz gesteigert. Zoomlion ist branchenweit führend bei Patentanmeldungen für digitale Innovationen wie Big Data und Cloud Computing und unterstreicht damit sein Engagement für einen technologieorientierten internationalen Geschäftsansatz.

Durch den Einsatz intelligenter Fertigung hat sich Zoomlion einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Im Zentrum, der Zoomlion Smart Industrial City, sind 23 führende intelligente Fabriken verankert. Durch die enge Integration von künstlicher Intelligenz, intelligenter Fertigungstechnologie und Ausrüstung entstehen intelligente, flexible und umweltfreundliche Produktionslinien. Innovative Steuerungsalgorithmen und digitale Systeme ermöglichen die rasche Umsetzung von Forschungsergebnissen in effiziente, kooperative intelligente Fabriken. Durch diese Umstellung werden die Produktions-, Effizienz- und Lieferkennzahlen erheblich verbessert und eine perfekte Produktqualifizierungsrate, eine Kostensenkung von 25 % und um 52% kürzere Lieferzeiten erreicht.