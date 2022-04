Zoomlion lança o primeiro guindaste híbrido para todos os terrenos do mundo, impulsionando a nova revolução energética do setor

CHANGSHA, China, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) lançou o primeiro guindaste híbrido para todos os terrenos do mundo ZAT2200VE863 em 11 de abril, atingindo outro marco inovador após o lançamento anterior do primeiro guindaste totalmente elétrico do mundo.

Com excelente desempenho híbrido, o ZAT2200VE863 alcançou a vantagem de um sistema duplo de energia elétrica e de combustível e, impulsionado por um motor duplo - a combustão e elétrico, o modelo é ainda mais potente com uma tensão máxima de 360kW.

"Impulsionado por incentivos políticos e demanda de mercado, o setor de maquinários de construção está entrando na era de novas energias, e o ZAT2200VE863 é a mais recente conquista em pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores da Zoomlion. Os produtos de maquinários híbridos apresentam baixo consumo de combustível, poluição e ruído com alta eficiência energética, e são muito adequados para promover a transformação energética e a atualização tecnológica do setor", disse Luo Kai, vice-presidente da Zoomlion e gerente geral do ramo de guindastes de engenharia da Zoomlion.

O ZAT2200VE863 oferece três modos de operação de elevação: totalmente elétrico, plug-in e combustível para se adaptar perfeitamente a várias condições e cenários de trabalho. No modo de operação totalmente elétrico, o guindaste pode funcionar apenas com bateria por oito horas. Ele também pode fornecer o mesmo rendimento com plug-in de alimentação CA externo de 380 V. Os dois modos não usam combustível nem ureia, tornando-o ecologicamente e economicamente correto. No modo de energia a combustível, o motor a gasolina pode funcionar na faixa de consumo de combustível econômica que corresponde ao motor, economizando 35% do combustível em comparação com guindastes convencionais que funcionam com combustível.

Em comparação com os guindastes atuais do mercado, o ZAT2200VE863 aumentou a tonelagem quase dez vezes para atingir a faixa de 220 toneladas, contando com uma lança principal de 85 metros com capacidade máxima de elevação de 7,2 toneladas.

Atualmente, a linha de produtos de novas energias da Zoomlion abrange guindastes, caminhões guincho, betoneiras, plataformas de trabalho aéreo, equipamentos de emergência, maquinários de escavação, máquinas para mineração, chassi para veículos pesados e muitos outros, que adotam múltiplas combinações de novas energias, como eletricidade pura, células de combustível de hidrogênio e energia híbrida. A empresa lançou uma série de produtos inovadores e de ponta, incluindo o primeiro caminhão-guindaste totalmente elétrico do mundo e o primeiro caminhão guincho com lança de fibra de carbono desenvolvido no mercado doméstico.

