Zoomlion lance l'exploitation d'une nouvelle usine en Europe pour renforcer la production locale

MANTOVA, Italie, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) a officiellement lancé l'exploitation de sa nouvelle usine en Europe située dans la ville de Mantova, au nord de l'Italie. Désormais pleinement opérationnelle, l'usine permettra d'améliorer et de développer davantage la production locale de Zoomlion sur le marché européen, notamment les grues à tour, les véhicules, les plates-formes de travail et les chariots élévateurs à fourche, et de fournir une gamme complète de services aux clients locaux.

D'une superficie de 20 000 mètres carrés, l'usine est aménagée selon le principe de la production allégée et répond aux normes de sécurité et de construction environnementale les plus élevées d'Europe.

« La nouvelle usine est équipée d'un système de contrôle automatique des émissions de gaz pour éviter la pollution de l'environnement, nous avons installé des panneaux solaires sur les toits pour fournir de l'électricité pour la production et un éclairage LED dans toute l'usine », a ajouté le personnel responsable de Zoomlion.

Étape majeure de la stratégie de développement en profondeur de Zoomlion sur le marché italien, Zoomlion élèvera la force concurrentielle globale de l'entreprise grâce à la fabrication locale de ses produits, qui a l'avantage de répondre aux besoins et aux préférences du marché cible en termes de performances de production, d'innovation technologique et de conception. La fabrication locale renforcera également les capacités opérationnelles mondiales de l'entreprise.

« En tant que base de fabrication complète des produits Zoomlion en Europe, la nouvelle usine établira un système complet de R&D, de fabrication, de vente et de chaîne d'approvisionnement. En intégrant les technologies de Zoomlion, nous parviendrons à une localisation complète de la conception des produits, de la fabrication et de l'approvisionnement en pièces afin de développer des « versions européennes » de haute qualité des produits Zoomlion », a déclaré Davide Cipolla, directeur général de CIFA en Italie.

La localisation est un maillon essentiel de la stratégie de développement international de Zoomlion, qui a apporté un succès continu. Zoomlion a transformé le CIFA en une base de fabrication complète où les grues tout-terrain ATC960 et ATC1000 ont été conçues et fabriquées. Plus de 70 pour cent des produits que Zoomlion a exposés à la Bauma 2019 ont été fabriqués dans des usines locales en Europe.

À mesure que l'économie se redresse et que de nouvelles usines sont mises en service, Zoomlion cherche à prendre la tête du marché européen grâce à ses solides capacités de recherche et développement, à ses produits de haute performance et à ses services d'élite.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipement haut de gamme qui intègre la machinerie d'ingénierie, la machinerie agricole et les services financiers.

