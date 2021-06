Zoomlion lança operações de nova fábrica na Europa, impulsionando ainda mais a manufatura localizada

MANTOVA, Itália, 8 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) lançou oficialmente as operações de sua nova fábrica na Europa situada na cidade de Mantova, no norte da Itália. Agora totalmente operacional, a fábrica irá avançar e melhorar ainda mais a produção localizada da Zoomlion no mercado europeu, incluindo guindastes de torre, automóveis, plataformas de trabalho e empilhadeiras, além de fornecer uma gama completa de serviços aos clientes locais.

Com uma área de 20 mil metros quadrados, a fábrica está estruturada de acordo com o princípio de manufatura enxuta e atende aos mais elevados padrões de segurança e ambientais de construção na Europa.

"A nova fábrica está equipada com um sistema automático de monitoramento de emissões de gás para evitar a poluição do meio ambiente, instalamos painéis solares nos telhados para fornecer eletricidade para a produção e iluminação LED em toda a fábrica", informou a equipe responsável da Zoomlion.

Representando um marco importante da ampla estratégia de desenvolvimento da empresa no mercado italiano, a Zoomlion elevará a força competitiva geral da empresa por meio da fabricação localizada de seus produtos, que tem a vantagem de atender às necessidades e preferências do mercado alvo em termos de desempenho de produção, inovação tecnológica e projeto. A fabricação localizada também aumentará ainda mais os recursos operacionais globais da empresa.

"Como base de fabricação integral de produtos da Zoomlion na Europa, a nova fábrica estabelecerá um sistema completo de P&D, fabricação, vendas e cadeia de suprimentos e, ao integrar as tecnologias da Zoomlion, alcançaremos a localização completa de projeto de produtos, manufatura e aquisição de peças para construir 'versões europeias' de alta qualidade dos produtos da Zoomlion", disse Davide Cipolla, gerente geral da CIFA na Itália.

A localização é um elo fundamental na estratégia de desenvolvimento internacional da Zoomlion que trouxe sucesso contínuo. A Zoomlion atualizou a CIFA para uma base de fabricação abrangente, na qual os guindastes todo terreno ATC960 e ATC1000 foram projetados e fabricados. Mais de 70% dos produtos Zoomlion expostos na Bauma 2019 foram manufaturados em fábricas locais na Europa.

À medida que a economia vai se recuperando e a nova fábrica entra em operação, a Zoomlion procura assumir a liderança no mercado europeu com seus sólidos recursos de P&D, produtos de alto desempenho e serviços de elite.

